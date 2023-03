Siempre escuchamos o leemos historias de Superestrellas de la WWE que soñaban con serlo cuando eran niños o niñas. Pero ese no es el caso de Trish Stratus. Aún siendo una de las luchadoras más grandes de la historia de la compañía, siete veces Campeona WWE, una vez Campeona Hardcore, miembro de Salón de la Fama, en realidad no creció imaginándose en un encordado cuando fuera mayor. Afortunadamente, se cruzó en su camino Michael Hayes para decirle: “Podrías ser luchadora”.

> Los inicios de Trish Stratus

Mientras hablaba recientemente con Justin Barrasso para Sports Illustrated, la guerra canadiense se acordaba de aquel momento cuando le preguntaban sobre aprovechar al máximo el tiempo que tiene en la televisión. Recordemos que Trish Stratus se encuentra actualmente en activo y que unirá fuerzas a Lita y Becky Lynch contra Damage CTRL en WrestleMania 39.

“Si tuviera dos minutos, quisiera que fueran los mejores dos minutos que tuviera. Nunca supe que quería ser luchadora cuando era niña. Michael Hayes me conoció cuando estaba en el negocio del fitness y me dijo: ‘Podrías ser luchadora’. Era modelo de biquinis, pero sabía que también podía hablar. Me encantó el paso de los cánticos de ‘Quiero cachorros’ a que los fanáticos quieran vernos luchar. Luego obtuvimos la visibilidad de la lucha libre, y fue entonces cuando decidí que quería ser la representación y la voz de la misma”.

