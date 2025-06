Los inicios de Batista en WWE: «Mi esposa lloraba»

Batista ha pasado de ser la Superestrella WWE peor pagada a tener un patrimonio de 16 millones de dólares ya asentado como superestrella de Hollywood. Aquí podemos hacer varios matices, desde que en realidad no era una Superestrella WWE sino un luchador en desarrollo en el territorio de la empresa Ohio Valley Wrestling, hasta que el convertirse en multimillonario también tiene relación con su carrera en la lucha libre profesional.

En su autobiografía, Batista Unleashed, que data de 2007, el actual miembro del Salón de la Fama de la WWE y protagonista en Hollywood de grandes películas como la trilogía Guardianes de la Galaxia revela cómo fueron sus inicios y nos hacemos una idea de lo que puede ser para él mirar desde 2025 hasta entonces y ver cómo ha mejorado su vida. Por cierto, la esposa de la que habla es la segunda, Angie (1998-2006).

“Bruce Prichard me llamó y dijo: ‘Queremos ofrecerte un contrato’. Le dije que me gustaría tomarme un tiempo para pensarlo. ‘Bueno, esto es lo que hay’, me respondió. ‘Te estamos ofreciendo esto. Metes el pie en la puerta, y si yo fuera tú, lo aceptaría’. Así que lo acepté.

“Recuerdo el primer día que llegamos frente al centro de entrenamiento. Pensé que iba a ser una instalación de alta tecnología… con grandes luces, lo último en tecnología, lo mejor de la industria, nada demasiado bueno para nosotros.Era el lugar más miserable de la faz de la tierra. Parecía un maldito almacén abandonado con todas las ventanas rotas. Creo que mi esposa se puso a llorar. Y no eran lágrimas de alegría.