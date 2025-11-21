Los Hermanos Chávez, monarcas NJPW Strong; inició Torneo la Leyenda Azul y más

Y rápidamente llegamos a la tercera semana de noviembre y el Consejo Mundial de Lucha Libre nos sigue ofreciendo varias sorpresas, de las que hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Ángel de Oro y Niebla Roja siguen avasallando y en esta ocasión se proclamaron Campeones de Parejas NJPW Strong, consolidándose como la dupla más dominante del CMLL. Esta victoria abre la oportunidad de que estos magníficos luchadores se presenten en los Estados Unidos, en los eventos de la empresa del léon realiza en esas latitudes.

Con motivo de la celebración cívica de la Revolución Mexicana, en Puebla se realizó el torneo «Mujeres Revolucionarias» que se llevó la poderosa Olympia.

Dio comienzo el torneo «La Leyenda Azul», con una nueva mecánica. La primera eliminatoria fue ganada por Místico.

Y como cada año, se efectuó la tradicional competencia de fisicoconstructivismo «Mr. y Miss CMLL 2025», donde participaron los mejores físicos de la empresa. Los resultados fueron:

Clasificados A: Draego

Clasificados B: Astral

Amazonas: Olympia

Novatos A: Villano III Jr.

Novatos B: Vegas Depredador

Principiantes A: Fury Boy

Principantes B: Yutani

Pequeños Estrellas: Minos II

Microestrellas: Minimus Fox

Escuelas: Elixir

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 14/noviembre/2025

Zeuxis, Lluvia y Valkyria lucieron como una moderna versión de Las Infernales derrotando a las experimentadas Artemisas (Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica).

Las Bestias del Diablo (Akuma y Los Gemelos Diablo) estuvieron muy cerca de destronar a los monarcas, pero Los Herederos (Felino Jr., El Cobarde y el Hijo de Stuka Jr.) concretaron la tercera defensa del Campeonato Nacional de Tríos.

Ángel de Oro y Niebla Roja se consagraron como los nuevos Campeones Mundiales de Parejas NJPW STRONG al destronar de forma contundente a Templario y TJP. Sin duda, Los Hermanos Chávez son la Mejor Pareja del CMLL.

El Team Linkin impuso su dinamismo y coordinación en el turno súper estelar, donde Atlantis Jr. y Neón lograron una victoria clara ante Hechicero y Volador Jr., quienes no pudieron evitar la derrota del Team Park.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Diamond y Oro Jr. vencieron a El Coyote y Pólvora (8:11) por DQ

2) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto, Kráneo vencieron a Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico, Stigma (12:54)

3) Relevos Increíbles: Lluvia, Valkiria, Zeuxis vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit (12:46)

4) Campeonato Nacional de Tríos: El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. © vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (14:45) defendiendo el título.

5) Campeonato de Parejas NJPW STRONG: Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Templario y TJP © (15:03) conquistando el título.

6) Atlantis Jr. y Neón vencieron a Hechicero y Volador Jr. (8:53)

.

• Sábado de Arena Coliseo – 15/noviembre/2025

El capítulo más reciente de la intensa rivalidad entre Dulce Gardenia y Okumura se inclinó a favor del Demonio Oriental, quien logró imponerse con autoridad en el Match Relámpago.

La Catalina y La Jarochita buscaron imponer condiciones a toda costa, pero la potencia y solidez de Olympia y Persephone terminó marcando la diferencia en este choque de Amazonas.

Al grito de “Esto es Lucha”, Magnus y Rugido demostraron por qué son los Campeones Nacionales de Parejas y, junto a Vegas Depredador, concretaron una sólida victoria sobre Los Dragones (Rojo Jr., de Fuego y Legendario).

Místico y Atlantis Jr. cerraron una función electrizante en una Arena Coliseo totalmente abarrotada, dejando tendidos a Último Guerrero y Difunto para rubricar una noche memorable.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fantasy y Último Dragóncito vencieron a Mercurio y Pequeño Olímpico (10:17).

2) Espíritu Negro y Rey Cometa vencieron a El Coyote y Pólvora (17:08) por DDQ.

3) Match Relámpago: Okumura venció a Dulce Gardenia (7:48).

4) Olympia y Persephone vencieron a La Catalina y La Jarochita (14:09)

5) Magnus, Rugido, Vegas Depredador vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. (14:12)

6) Atlantis Jr. y Místico vencieron a Difunto y Último Guerrero (18:17)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 16/Noviembre/2025

Zeuxis y Reyna Isis mostraron una coordinación impecable y terminaron imponiéndose con autoridad, dejando a Lluvia e India Sioux con una dolorosa derrota en esta batalla de Amazonas.

El poderío del Coloso de la Laguna, Euforia, fue determinante para que el bando rudo, completado por el Hijo del Villano III y Guerrero Maya Jr. Dark Panther, Star Black y Star Jr. no pudieron contener su fuerza.

Con una potente plancha torpedo de Stuka Jr. sobre Titán, el tridente rudo integrado por Yutani y Difunto consiguió imponer condiciones esta tarde, superando al Inmortal y a sus compañeros Explosivo y Futuro.

Místico y Máscara Dorada cerraron la función dominical adueñándose del triunfo ante Hechicero y Villano III Jr., gracias a una impecable Mística y a una plancha de 450 grados que sentenció el encuentro.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral y Eléctrico vencieron a Blue Shark y El Vigia por DQ

2) Cancerbero, Okumura, Virus vencieron a Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa

3) Reyna Isis y Zeuxis vencieron a India Sioux y Lluvia

4) Euforia, Guerrero Maya Jr., Hijo del Villano III vencieron a Dark Panther, Star Black, Star Jr.

5) Difunto, Stuka Jr., Yutani vencieron a Explosivo, Futuro, Titán

6) Máscara Dorada y Místico vencieron a Hechicero y Villano III Jr.

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 17/noviembre/2025

Olympia se llevó la Copa Mujeres Revolucionarias 2025 tras dar cuenta de Zeuxis. En este vertiginoso torneo participaron

Tras derrotarlos por segunda semana consecutiva, Arkalis, Blue Shark y Rayo Metálico retaron a Los Herederos por el Campeonato Nacional de Tríos.

Los Hermanos Chávez siguen en plan grande. Los Villanos cayeron en el duelo semifinal del Lunes Clásico CMLL.

Máscara Dorada se llevó el encuentro estelar. Volador Jr. fue derrotado por El Joven Maravilla en un extraordinario mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Asturiano y Meyer vencieron a Sombra Diabólika y Sombra Diabólika Jr.

2) El Vigia y Tiger Boy vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II por DQ

3) Copa Mujeres Revolucionarias: Olympia venció a Zeuxis, Skadi, Persephone, Lluvia, Princesa Sugehit, India Sioux, Sanely, Marcela, Tabata

4) Arkalis, Blue Shark, Rayo Metálico vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a El Hijo del Villano III y Villano III Jr.

6) Máscara Dorada venció a Volador Jr.

.

• Martes de Arena México – 18/noviembre/2025

Una lesión de Marcela dejó en clara desventaja a Las Artemisas. Sin su capitana, Princesa Sugehit y La Magnífica no pudieron sostener el ritmo y terminaron cayendo ante Reyna Isis, Candela y Metálica.

Dragón Legendario mostró toda su espectacularidad y talento aéreo, pero terminó sucumbiendo ante la contundencia de Guerrero Maya Jr., que selló el triunfo con su implacable Sacrificio en el Match Relámpago.

Místico es el primer finalista del Torneo Leyenda Azul 2025. El Rey de Plata y Oro derrotó a Atlantis Jr. en un cierre vibrante de esta fase y ahora espera a los otros dos contendientes.

Ángel de Oro hizo valer su colmillo para inclinar la balanza a favor de Hechicero y Volador Jr., rematando el combate con una acción ilegal al despojar de la máscara a Neón. Titán y Templario poco pudieron hacer para evitar la polémica derrota.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Robin y Sangre Imperial vencieron a Blue Shark y El Vigia por DQ

2) Candela, Metálica, Reyna Isis vencieron a La Magnifica, Marcela, Princesa Sugehit

3) Match Relámpago: Guerrero Maya Jr. venció a Dragón Legendario (9:16)

4) Leyenda de Azul, semifinal: Místico venció a Akuma, Gran Guerrero, Atlantis Jr., Esfinge

Orden de eliminación: Akuma, Esfinge, Gran Guerrero, Atlantis Jr. quedando Mistico como el ganador.

5) Ángel de Oro, Hechicero, Volador Jr. vencieron a Neón, Templario, Titán

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 18/noviembre/2025

Náutica, Hécate y Lady Danger impisieron su poderío desde el arranque y frenaron la estrategia de Dulce Kitty, la debutante Ivanna y el regreso de Hatanna en un inicio vibrante del Martes de Glamour.

Con astucia y dominio absoluto del terreno rudo, El Satánico y Felino dictaron cátedra de colmillo largo. La mancuerna logró controlar a Rey Bucanero y Panterita del Ring en el evento de Leyendas CMLL.

Explosivo volvió a integrarse con Fantástico y Astro Oriental para entregar una tercia de enorme coordinación, superando a la tercia dura de Okumura, Yutani y El Elemental.

La rivalidad encendida entre Star Black y Gallero volvió a estallar, pero esta vez el tapatío, con el respaldo impecable de Dark Panther y Blue Panther Jr., lograron controla las embestidas de parte del Galeón Fantasma y del leonés.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hecate, Lady Danger, Náutica vencieron a Dulce Kitty, Hatanna, Ivanna

2) Makará, Prince Drago, Rav vencieron a Cowboy, Shezmu, Temerario

3) Crixus y Dark Magic vencieron a Draego y Persa

4) Felino y Satánico vencieron a Panterita del Ring y Rey Bucanero

5) Astro Oriental, Explosivo, Fantástico vencieron a El Elemental, Okumura, Yutani

6) Blue Panther Jr., Dark Panther, Star Jr. vencieron a Barboza, Difunto, Gallero

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 21/noviembre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 22/noviembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 23/noviembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 24/noviembre/2025

.

– Martes de Arena México – 25/noviembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 25/noviembre/2025