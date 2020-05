Recordando los falsos retiros de Mark Henry y Randy Orton

En una industria como la de la lucha libre estadounidense, donde el dinero es tan determinante, un retiro rotundo es algo muy relativo. Y conocedores de esta desvirtuación, WWE no ha dudado en jugar con ello cual recurso dramático o catalizador de una historia. Así parece que sucederá con Rey Mysterio el próximo lunes durante Raw. McMahonlandia anunció que Seth Rollins servirá de anfitrión de una "ceremonia de retiro" de "The Master of 619", después de que este desapareciera de las pantallas debido a una lesión ocular. Segmento que inevitablemente recuerda a dos recientes acaecidos durante la "PG Era".

► Mark Henry y Randy Orton: el arte de jugar con el "kayfabe"

Empiezo por orden cronológico con el de "The World's Strongest Man", e igualmente por resultar el de mayor brillantez. Todo se fue cociendo desde Extreme Rules 2013, cuando tras ser derrotado por Sheamus en un "Strap Match", Henry anunció que "se iba a casa".

Un presunto retiro que el veterano alimentó en redes sociales, hasta interrumpir a John Cena en el episodio de Raw del 17 de junio de ese mismo año. Henry, ataviado con su célebre chaqueta rosa y envuelto en lágrimas por los cánticos de "One More Match", entonó un emotivo discurso que todos los presentes en la Van Andel Arena de Gran Rapids (Michigan) tomaron como legítimo.

Sin embargo, cuando Cena iba a abrazar a Henry, recibió un sorpresivo "World's Strongest Slam". Y lo mejor es que el público estalló en júbilo. Primeramente, por la evidencia de que la carrera de Henry no estaba muerta, y en segundo lugar por ver defenestrado a "The Champ", entonces Campeón WWE. A juicio de Jim Ross, uno de los mejores momentos de la historia de Monday Night Raw.

Poco después, se anunció que Mark Henry enfrentaría a Cena por dicho título en Money in the Bank al mes siguiente. Otro gran empleo de la narrativa, ya que se hizo hincapié en que era el único oro que nunca había portado el veterano a lo largo de sus dos décadas de trayectoria. Y que nunca ha portado, pues Cena lo derrotó.

Mientras, tenemos el bastante más cercano de "The Viper", visto las pasadas Navidades. Inferior en cuanto a factor sorpresa, pero elogiable por su también excelente juego con el "kayfabe", pues el detonante tuvo lugar en un house show, algo inusual, cuando saltó la noticia de una grave lesión sufrida por Orton, quien dio cuenta de su estatus días después durante el episodio de Raw del 30 de diciembre.

Allí, el 14 veces campeón mundial salió al ring ayudándose de unas muletas y reconociendo que podría no volver a luchar, con una alusión al retiro temprano de Edge. La convincente actuación de Orton fue determinante, gracias a unas pausas dramáticas que hicieron lucir su discurso cual improvisación... hasta que AJ Styles hizo acto de presencia y tras mofarse de su presunto estado físico y patearle la muleta derecha, un RKO puso fin a la broma. Había Orton para rato.