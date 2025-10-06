El reconocido hombre de lucha libre, Dutch Mantell, quien ha estado más de 40 años en el negocio, con varios trabajos que incluyen luchador, mánager, programador de luchas y productor tras bambalinas, habló recientemente acerca de AEW, y de su presidente, Tony Khan.

Para él, Khan está cometiendo varios errores como booker, como programador líder de AEW. Estas fueron sus declaraciones en la más reciente edición de su video podcast Story Time With Dutch Mantell:

► Los consejos de Dutch Mantell para que Tony Khan mejore como programador de AEW

“Cualquiera puede ser programador. Cualquiera. O sea, cualquiera puede escribir una cartelera y decir: ‘Vamos a hacer esto’, e incluso tener ideas para desarrollarla. Todos pueden hacerlo. El problema es… ¿puedes ganar dinero con eso?”

“¿Puedes ganar suficiente dinero para pagarle a tu talento? Sí, cualquiera puede hacerlo. Ahora, algunos, ya sabes, he hablado con programadores que tienen una fórmula que usan, y yo he tomado en cuenta todas esas ideas. Finalmente, encontré una que creo que funciona.”

“Una cosa de la que tienes que cuidarte siendo booker es hacerlo todo demasiado rápido. Es un trabajo que consume tiempo, incluso en televisión. Porque si quieres que un talento—digamos que es un rudo—realmente se gane al público, no puedes hacerlo de la noche a la mañana.”

“Tienes que hacerlo destacar con repetición, y luego con historias. Si cuentas una buena historia sobre él y por qué quiere esto, o si él puede contar su historia explicando por qué es un desgraciado sin redención, eso sí funciona.”

“Probablemente, he conocido a muchos tipos cuya personalidad encajaría para ser programadores. Pero o no quisieron hacerlo o no quisieron dedicarle tanto tiempo. Solo querían tener su lucha, cobrar, y seguir su camino. Y no los culpo por eso.”

“Pero ser programador no es el trabajo más fácil. Así que los que sí se animaron a hacerlo, creo que les fue bastante bien. No lo recuerdo con claridad, porque hoy en día ya no hay programadores como tal. Ahora hay equipos creativos. Tal vez AEW tenga un solo hombre al mando, pero igual recibe ideas de todos, sin importar lo que digan. Si le llevas una buena idea, y eres lo suficientemente buen vendedor, puedes hacer que la apruebe.”

“Pero lo que Tony—y este es el principal error que creo que comete Tony—no hace, es ponerlos en televisión cada semana para consolidarlos. O sea, cuando alguien se está ganando al público, es cuando debería dominar la pantalla. Pero creo que tiene demasiados tipos en el elenco. Quizás él piense que no importa, pero sí importa, y mucho, dentro del panorama general”.