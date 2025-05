Los duros últimos años de Sabú, leyenda hardcore

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, a sus 60 años de edad, falleció el día de hoy Terry Brunk, mejor conocido por los fans de la lucha libre como la leyenda hardcore, Sabú. Su lamentable fallecimiento se dio tan solo 24 días después de que tuviera su lucha de retiro, su última lucha.

Un combate de 17 minutos y 07 segundos con alambre de púas en lugar de cuerdas, venciendo a Joey Janela en el evento GCW Joey Janela’s Spring Break 9 de la empresa independiente Game Changer Wrestling. Este combate tuvo lugar desde el Pearl Theater At Palms Casino Resort en Las Vegas – Paradise, Nevada, en el fin de semana de WrestleMania 41.

► Así fueron los últimos años de Sabú , exleyenda de ECW y la lucha libre extrema

Aunque no se sabe la causa de la muerte de Sabú todavía, sí era bien sabido que su condición física y su salud tanto emocional como de su cuerpo no era la mejor. De hecho, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer realizó un triste recuento de lo que fueron los últimos y difíciles años de vida de Sabú. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Sabu tuvo muchos problemas, ya sabes, con los analgésicos por lo que hacía en el ring. Sabu tomó lo que pareció un mal golpe en ese combate también, donde cayó de espaldas al suelo, y tenía 60 años. Sabes, me refiero a que sé que no había luchado en años. Pasó por una gran tristeza, ya sabes, con su… no sé si era su novia o lo que fuera… cuando ‘Super Genie’ Melissa Coates falleció, sabes, lo cual fue hace años, pero a una edad muy joven. El dolor emocional se sumó al castigo físico que Sabu soportó a lo largo de su carrera.

«En los años posteriores a su etapa en ECW, los promotores seguían contratando a Sabu a pesar de su salud deteriorada. Hubo muchas historias de terror antes, y es como... ya sabes, quiero decir, él sobrevivió a ellas, y desde que se alejó de la lucha libre, uno esperaba que, ya sabes, ahora que está fuera de la lucha, no íbamos a ver ni escuchar esas historias. La personalidad extrema de Sabu se convirtió en una bendición y una maldición, con Sabu sintiéndose presionado a superarse constantemente para estar a la altura de su reputación.

«Era mentalmente fuerte para poder salir ahí y, en cada show, tenía que hacerlo porque ese era el personaje. El personaje era que él trabajaba más duro que todos los demás. Recuerdo una conversación donde Sabu se negaba a usar protecciones. Recuerdo que, desde muy temprano, le decían: ‘¿Por qué no usas más protección?’, y él respondía: ‘Porque entonces la gente dirá que soy un tipo tan duro’. Él quería que se viera como un tipo duro.

«Lamento cómo se desarrolló la carrera de Sabu. Sabu nunca recibió las recompensas económicas que muchos luchadores obtuvieron a finales de los 90. Para cuando llegó el gran dinero, él no logró alcanzar esa gran paga durante esa época, que quizá podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. La lealtad de Sabu a ECW y al estilo hardcore puede haberle costado mayores ingresos.

«A pesar del desgaste físico y emocional, la reputación de Sabu como un ícono del estilo hardcore se mantuvo intacta hasta sus últimos días. El último combate de Sabu fue ante Joey Janela durante el fin de semana de WrestleMania... Sufrió muchas lesiones. Luchó por mucho tiempo… recién tuvo su combate de retiro en el fin de semana de WrestleMania contra Joey Janela, lo cual, sabes, desearía haber ido ahora, pero así son las cosas.

«Hay un arma de doble filo en la lucha hardcore, particularmente la influencia que ECW tuvo en Sabu y en muchos otros. A veces pienso y es como, oh, ya sabes, ¿no sería mejor si no hubiera gente gritando ‘¡Queremos mesas!‘, lo cual obviamente empezó en ECW en cada combate grande porque están ahí esperando que saquen mesas? Aunque Sabu ganó fama por su disposición a llegar a los extremos, el costo fue innegable».