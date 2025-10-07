Los Dudley Boyz estarán presentes en NXT Showdown

El cartel de NXT vs. TNA Showdown que se llevará a cabo este martes desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, es el siguiente:

► Hardys vs Dudleyz se verán las caras en Bound for Glory

Además del nutrido cartel de luchadores con el que contará la primera edición de NXT Showdown, Bubba Ray Dudley y D-Von Dudley se harán notar en el próximo enfrentamiento NXT vs. TNA este martes 7 de octubre. El primero recurrió a las redes sociales para anunciar que Team 3D estará presente, sentado en primera fila, mientras Matt y Jeff Hardy se enfrentan a DarkState en un importante enfrentamiento por equipos, que tendrá a los títulos de parejas de ambas marcas en juego.

En respuesta a Matt Hardy, quien promocionaba el combate, Bubba lo dejó muy en claro: «Devon y yo estaremos viendo. Desde la primera fila…». Matt no se guardó nada y le respondió con un mensaje en el que expresaba su sorpresa por verlos este martes: «No esperaba verlos hasta el domingo…».

Analizándolo más detenidamente, la presencia de los Dudley Boyz en primera fila tiene bastante sentido, ya que se enfrentarán a los Hardys este 12 de octubre en el evento PPV de TNA, Bound for Glory, y tendrá el Campeonato Mundial de Parejas TNA en juego, y que también será (con seguridad) el último enfrentamiento entre estos dos legendarios equipos. Evidentemente, la situación puede cambiar este martes, en función del resultado que veamos del combate entre los Hardys y Darkstate, ya que uno de los equipos podría salir con ambos titulos bajo su cintura, mientra que el otro se quedará con las manos vacías.