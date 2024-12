Los diseños de títulos de WWE que le gustaría revivir a Sami Zayn

Durante el evento premium (y posteriormente con un presumido «KO») Saturday Night’s Main Event, WWE revivió el Campeonato WWE Winged Eagle para que Cody Rhodes lo llevará consigo y lo defendiera con éxito contra Kevin Owens. El diseño no va a quedarse pero fue un detalle acorde al viaje retro que proponía el show en sí mismo.

► Reviviendo títulos

Y con motivo de ello, mientras hablaba recientemente en el podcast Battlegroun le preguntaron a Sami Zayn por qué diseño de título le gustaría revivir si tuviera la oportunidad:

“Conozco a mucha gente, y probablemente no soy único al decir esto, pero muchas personas tienen un cariño especial por ese Campeonato Intercontinental de principios de los 90, el clásico que te hace pensar en Shawn Michaels, Bret Hart y Mr. Perfect. Mucha gente tiene un apego por ese cinturón.

Sé que Cody Rhodes lo trajo de vuelta hace varios años. De hecho, creo que fui yo quien lo retiró. Cuando estaba manejando a Shinsuke Nakamura, él tenía ese título y pensé: ‘¡Muy bien! Fuera con lo viejo, dentro con lo nuevo’. Yo fui quien presentó este nuevo campeonato.

Me gusta el nuevo campeonato, pero la gente simplemente tiene un lugar especial en su corazón para ese. Así que no me importaría ver de regreso ese cinturón, pero en realidad un campeonato que realmente me gustaba era el antiguo Campeonato Mundial en Parejas de WWE. Soy fanático de esos.

Sé que los campeonatos actuales de SmackDown tienen un pequeño elemento de esos diseños. Tienen una forma algo similar, lo cual es genial, pero siempre me incliné por los Campeonatos en Parejas de finales de los 90. Pensé que eran realmente geniales.”

¿Y a ti qué diseño te gustaría que volviera a WWE?