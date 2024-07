The Corporate Ministry fue una facción de WWE que se formó en 1999 con la combinación de dos preexistentes: The Corporation, liderada por Vince McMahon, y The Ministry of Darkness, comandada por The Undertaker. Para confrontarlos, Linda y Stephanie McMahon le dieron su participación del 50% de la compañía a Steve Austin, convirtiéndolo en el nuevo CEO. De entonces y hasta King of the Ring, «Stone Cold» fue el mandamás en las Titan Towers. En el torneo, se enfrentó a Vince y Shane McMahon en una lucha de escaleras en desventaja por el 100% del control de la empresa, resultando ganadores el padre e hijo.

► Los días de Steve Austin como CEO de la WWE

Nos acordamos de aquello porque lo hace Jim Ross en el episodio más reciente de su pódcast, Grilling JR. El también miembro del Salón de la Fama aborda los celebrados sketches de «La Serpiente de Cascabal» en las oficinas de la que fuera la sede central mundial de la compañía de de 1991 a 2023 en Stamford, Connecticut, Estados Unidos.

“Era un gran personaje. Se adaptaba a una variedad de roles y descripciones, y era simplemente un gran intérprete en un papel que no era de lucha libre. Creo que fue igual de efectivo en esos papeles no relacionados con la lucha, Conrad, como lo fue en el ring como el Texas Rattlesnake. Funcionó. Se ganó al público y funcionó, podía conectar con la audiencia. Y fue una nueva aventura para él, y creo que eso lo emocionaba porque le gustaban las cosas nuevas. Le gustaban las ideas nuevas. Y ciertamente le dimos algunas cosas nuevas en las que pensar. No hay duda de eso. E hizo un trabajo increíble al llevar a cabo esa situación.”

Embed from Getty Images

Asimismo, «JR» comenta si él fue partícipe de ellos:

“Ayudé a facilitar que tuviéramos a todas las personas correctas allí… Solo ayudé a facilitar que todas las personas que querían en la toma estuvieran allí. Pero no había guion. Sin guion. Era solo una improvisación. Más o menos sabíamos la dirección en la que queríamos ir, pero íbamos a dejar mucho de eso en manos de Steve porque realmente se trataba de él. Así que, sin guion y con las propias habilidades creativas de Austin en exhibición. Y hizo un gran trabajo».

Embed from Getty Images