Los días de «dinero» y «chicas» de Brock Lesnar

Hoy vamos a descubrir una nueva historia de la icónica carrera de Brock Lesnar en la WWE. En las últimas semanas conocimos cómo pasó de ser enemigo a casi hermano del Big Show, nos acordamos de su olvidado debut en las MMA antes de UFC, y supimos que Hulk Hogan le llamaba «Brócoli Lesnar» para calmarlo.

► Una estrella de rock en WWE

Una vez más, nos vamos a la primera etapa de «The Beast Incarnate» en la empresa (2000-2004), época en que se convirtió a la edad de 25 años en el Campeón WWE más joven de todos los tiempos.

En autobiografía, Death Clutch: My Story of Determination, Domination, and Survival Everywhere (2012), Lesnar revela que en aquellos tiempos luchaba tanto como salía de fiesta, viviendo como una estrella de rock:

«La vida en la carretera era salvaje. Volaba a una nueva ciudad cada día y vivía como una estrella de rock. Donde iba, la gente me conocía. Me lo estaba pasando en grande, ¿y quién no lo haría? Dinero. Chicas. Más dinero. Más chicas. El único problema era que nada de eso era real. No era una vida. Solo estaba matando el tiempo. Miraba a mi alrededor en el vestuario antes de los shows y pensaba lo afortunado que era. Probablemente era el más joven allí, y me dirigía directo a la cima.”

El dinero nunca se acabaría para el luchador de Webster, Dakota del Sur (Estados Unidos), pero las chicas sí ya que en 2003 comenzó una relación con su entonces compañera Sable, con quien se casaría en 2006.

Y entre medias, como recuerda también en su libro, Lesnar dejó la WWE:

“No quiero ser un hombre viejo, poniéndose rodilleras sobre unas rodillas rotas y operadas, luchando por subirme los coderas con hombros artríticos, tomando pastillas para el dolor solo para poder soportar otro combate millonario.” “Así que, por muy divertido que fuera todo, incluso desde el principio ya pensaba en cómo iba a salir de ahí. Las palabras de Curt [Hennig] resonaban en mi cabeza: ‘Entra para salir’.”