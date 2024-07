Los cinco oponentes soñados de Kurt Angle

Kurt Angle luchó de 1998 a 2019, o sea, 21 años de carrera donde estuvo en la nómina de WWE, TNA y NJPW.

Durante esas dos décadas coincidió con varios luchadores de cartel bajo, medio y taquilleros.

Eso sí, en 2019 colgó las botas y el tiempo ha pasado y poco a poco emergen más y más luchadores que llaman su atención con los que le hubiera gustado luchar.

Hoy les contaremos de los cinco que él considera son sus oponentes soñados.

Quien fue conocido en antaño como «The Wrestling Machine«, en su pódcast «The Kurt Angle Show», hizo la edición 151 de su sección paga de preguntas y respuestas, donde mencionó su lista de cinco oponentes de ensueño.

«Mirando hacia atrás, Ricky Steamboat, incluso Macho Man; él era realmente bueno y subestimado como luchador porque su personaje eclipsaba sus habilidades, pero podía luchar.

«Los chicos de hoy como Kenny Omega, me hubiera encantado luchar contra Kenny, habría sido una gran lucha, pero hay muchos más. Roman Reigns, pienso que Roman ha demostrado al mundo que es uno de los más grandes de todos los tiempos…

«Me encanta Will Ospreay, sí, es otro con el que me hubiera encantado trabajar. Él y Kenny tuvieron esta increíble lucha que vi, fue irreal y me hubiera encantado trabajar con ambos. ¿Se imaginan una exhibición en triple amenaza con nosotros?«