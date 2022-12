Los cinco combates de ensueño de Molly Holly en WWE

“Le dije al equipo de redacción creativa que si tengo que estar en él, necesito un aviso previo porque me duele pasar de no hacerlo durante mucho tiempo y luego ser arrojada allí. Así que no me han dado ningún aviso hasta el momento, y se está acercando a ese momento, así que será mejor que me digan pronto si voy a tener que estar en él». Molly Holly hablaba así recientemente de la posibilidad de luchar en Royal Rumble 2023. Ahora miramos más allá hacia cinco luchas de ensueño que tiene dentro de sí.

► Molly Holly aún tiene luchas de ensueño

Hablando en un evento virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest la ahora productora de la WWE alababa a Bianca Belair, la Campeona Raw:

“Estoy asombrada de Bianca Belair cada semana. Simplemente asombrada por ella».

Pero ella no es la única acerca de la cual tiene buenas palabras y con la que querría luchar:

“También creo que Becky Lynch es genial, Bayley. Realmente nunca tuve un combate individual contra Beth Phoenix. Ella me arrojó por encima de la cuerda superior en un Rumble un año, pero en realidad no he luchado contra ella antes. Mickie James, nunca he tenido un combate individual contra ella. Es difícil de decir. Hay mucha gente con la que creo que hubiera sido divertido trabajar”.

Quizá Molly Holly vuelva una vez más en Royal Rumble pero probablemente no va a tener otro más a mano; el último fue en 2006. Aunque en 2018, en CHIKARA, tuvo una lucha de tercias. Veremos qué más novedades tenemos próximamente, o si las tenemos, sobre su participación en el primer Evento Premium de la WWE en 2023.

¿Os gustaría ver alguna de estas luchas con Molly Holly?