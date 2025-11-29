Los Chávez retienen el Campeonato de Parejas CMLL ante los Death Riders

Los Death Riders llegaron a la Arena México con una misión clara: destronar a Ángel de Oro y Niebla Roja del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. Con Wheeler Yuta y Daniel García al frente, el grupo de AEW buscó imponer un estilo agresivo desde los primeros segundos.

El arranque fue técnico, pero rápidamente se inclinó hacia la rudeza cuando Yuta y García evitaron cada intento de vuelo y llaveo de los Chávez. El momento más crítico llegó cuando los campeones intentaron lanzarse hacia fuera del ring, solo para ser frenados por los retadores, quienes castigaron arriba y abajo del cuadrilátero.

La reacción llegó con dos topes suicidas que equilibraron el combate. Los monarcas tomaron algo de control, aunque los importados recuperaron terreno de inmediato con combinaciones precisas, incluido un piledriver seguido de una plancha que puso al borde de la derrota a Ángel de Oro. La batalla se volvió física y desgastante para ambos equipos.

► Momentos clave

En los instantes finales, los Chávez aprovecharon una desconexión entre los Death Riders. Daniel García quedó fuera de acción tras un contraataque bien ejecutado, mientras que Niebla Roja remató a Wheeler Yuta con La Campana para asegurar la victoria y mantener los cinturones en casa.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria solidifica el reinado de los Chávez, quienes siguen acumulando defensas importantes. En cuanto a los Death Riders, su desempeño los mantiene como amenazas serias dentro del panorama del CMLL, aunque la derrota no debe caer nada bien en la agrupación.