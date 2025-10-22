«La Reina de los Hart» Natalya es una futura miembro del Salón de la Fama de la WWE y tanto personal como profesionalmente parece irle todo de maravilla. Pero, como ella misma ha contado en innumerables ocasiones, ni su vida ni su carrera han sido un camino de rosas (¿la de quién lo es?) y hoy queremos adentrarnos en el capítulo más difícil de escribir de su autobiografía recién publicada, Last Hart Beating, el cual también entendemos que fue uno de los peores que vivió. Hablar de ello, lleva a Nattie a profundizar en otros momentos feos de su existencia desconocidos hasta ahora.

► Los capítulos más difíciles de Natalya

Durante una nueva entrevista con Chris Van Vliet en Insight, la veterana de las doce cuerdas compartió:

«Creo que el tema más difícil de tratar fue la lesión de TJ (Wilson, nombre real de Kidd). Pasé noches sin dormir escribiendo sobre esos capítulos. Esos eran los capítulos que me removieron el corazón porque realmente fueron muy difíciles. Incluso con todo lo que pensamos sobre la familia Hart, piensas en todas las cosas, ha habido altos y bajos. La muerte de Owen fue muy trágica. Mi padre, con sus luchas, creciendo con un padre con el que mi padre tuvo problemas durante toda su vida adulta, así que yo tuve tanta inestabilidad cuando era niña que nunca había compartido. Nunca había compartido nada de eso hasta escribir este libro, que la gente decía: ‘Oh, no tenía idea de que durante dos años mis hermanas, mi mamá y yo vivimos en la casa de mi abuelo, y compartimos una cama. Compartíamos una sola cama, y las cuatro dormíamos en esa cama durante dos años, porque mi papá lo perdió todo, y mi mamá estaba tratando de crear algo de estabilidad para nosotros. Nunca estuvimos, jamás, sin hogar. Vivimos en la Hart House, pero solo había una habitación disponible.’ Así que realmente me enseñó que tenía que aprender a nadar o hundirme. Esos fueron capítulos difíciles de escribir, porque hablo mucho sobre la adicción de mi padre y las cosas que atravesamos, y fueron duros, pero nada se compara con escribir los capítulos sobre la lesión de TJ y lo que pasamos.»

Samoa Joe muscle buster breaks Tyson Kidd’s neck in WWE pic.twitter.com/w6ekoyO72B — Bay Area Super fans (@Baysuperfans) June 22, 2024

«Sabía que TJ no podía moverse. Porque Cesaro estaba intentando hablar con él, y él no podía moverse, literalmente no quería. Sabía que no estaba bien. Lo supe por la forma de sus manos, todo estaba casi encogido por un instante. No quiero dramatizar demasiado, pero no parecía un aterrizaje normal. Su cuerpo se veía diferente. A veces, si golpeas una araña, se encogen un poco; parecía que él aterrizó de una manera que su cuerpo no se veía natural ni relajado. Porque cuando TJ aterrizó por primera vez, estuvo paralizado unos 10 segundos, y Claudio intentó agarrarlo para sacarlo del ring, y TJ dijo: ‘No me toques. No me toques.’ Y luego, después de estar paralizado esos 10 segundos, TJ pudo reagruparse. Se levantó, se lanzó fuera del ring. Y eso es lo que pasa, cuando ves cómo actuaba TJ, y escribo mucho sobre eso, entro en detalles, no quiero revelar todo, pero cuando vi cómo actuaba TJ, no se comportaba como alguien que se rompió el cuello. Cuando piensas en alguien herido, cojea, está vulnerable, llora. TJ estaba enojado. Estaba muy enojado, y era porque tenía miedo.

«La cuestión es que las personas manejan el trauma de diferentes maneras. Por ejemplo, me rompí el tobillo hace muchos años, en 2016, una lesión pequeña. Pero recuerdo que estaba muy asustada. Quería que todo el combate terminara en ese momento. TJ, creo que por estar paralizado, se asustó de una manera que pasó del miedo a la rabia. Así que, una vez que dejó de estar paralizado, el miedo se transformó en rabia. La gente realmente no sabía que tenía el cuello roto, porque caminaba normalmente. Caminaba, y estaba muy, muy enojado y asustado, y todo eso salía de golpe. Esos fueron capítulos difíciles de escribir, porque sabía que, cuando los doctores nos dijeron que TJ tenía ese tipo de lesión, un doctor fue muy directo. Dijo: ‘Oh sí, nunca, jamás volverás a luchar. Tienes que encontrar otra profesión.’ Fue muy frío y directo, y escribí sobre eso en el libro. Solo miré a Cesaro, porque Cesaro estaba con nosotros en el hospital. Tenía una lágrima rodando por su cara. Porque todos los que conocen a TJ saben que ama esto. Y Cesaro sabía que era como una muerte, perder algo que amas tanto, había un duelo ahí también.

A magical night in The Dungeon with an incredible crew. Huge thanks to Jamie Noble for joining us and passing on his wisdom. Not only can he still kick go in the ring, but his mind for the business is unmatched. Four hours of sweat equity we won’t forget. pic.twitter.com/odhL1zP0iz — lowkey legend (@NatbyNature) September 25, 2025

«También diré, agregando esto, y escribí sobre esto en el libro: mi corazón se rompió por Samoa Joe, porque nadie quiere pasar por algo así. Eso era lo último que él quería. Es alguien en la industria que, Joe, creo, y tengo buen pulso sobre la industria, no solo en WWE, Joe es muy respetado. Es un gran tipo, los demás lo aman, tiene una gran reputación. Es una gran persona, ama la industria, es muy honorable. Así que era lo último que Joe quería. Mi corazón también se rompió por Joe, porque siempre sentí mucha pena de que él también tuviera que cargar con eso. La gente dice cosas malas todo el tiempo en redes sociales, pero eso era lo último que Joe quería. Siempre tuve un pequeño lugar en mi corazón por él después de eso, porque pensé, él no quería eso, nadie lo quería. Fue una situación horrible. Nadie quería que sucediera, pero pasó, y tuvimos que atravesarla. Diré, y lo he dicho antes en tu programa, la lesión de TJ lo llevó, creo, al mejor capítulo de su carrera, porque ha podido llegar a muchas más personas en WWE, en la lucha libre y en el mundo haciendo lo que hace ahora. Creo que, desafortunadamente, era parte de su destino, y a veces no puedes interferir con tu destino. Tienes que dejar que suceda y luego dejar que te ayude.»