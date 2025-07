Los Bucks recuperan el impulso con importante victoria anímica

Luego días turbulentos, The Young Bucks y sus aliados lograron una victoria clave que podría marcar un nuevo comienzo. Tras su dura derrota en All In y la pérdida de sus cargos como Vicepresidentes Ejecutivos de AEW, además de ser humillados desde su lleagada a Dynamite, el grupo necesitaba reencontrarse con el triunfo, y lo consiguió en su más reciente aparición televisiva cuando se unieron a Don Callis Family (Hechicero y Josh Alexander) para enfrentar a JetSpeed (Speedball Mike Bailey y Kevin Knight), Bandido y Brody King.

La lucha inició con Josh intentando derribar a Brody King sin éxito, recibiendo a cambio un potente Chop en la espalda. La presencia intimidante de King obligó a los Bucks a alejarse de su esquina. Luego, Bandido y Hechicero protagonizaron un gran intercambio, donde el mexicano mostró su agilidad con unas tijeras y trabajo en conjunto con JetSpeed.

Los Bucks desataron una ofensiva espectacular con Superkicks, Stomps, Powerbombs y vuelos al exterior del ring, dominando por completo el ritmo del combate. Kevin Knight fue acorralado y castigado en la esquina contraria, mientras Speedball intentó cambiar el rumbo con una ráfaga de patadas.

Brody King volvió a impactar con fuerza, sacando a Josh del ring y aplastando a Hechicero con un Cannonball. La secuencia final incluyó más Superkicks, un German Suplex de Josh y una llave de rendición de Hechicero sobre Bandido para sellar la victoria.