Los Americanos se convierten en retadores al Campeonato de Parejas NXT

Rayo Americano y Bravo Americano derrotaron a Shawn Spears y Niko Vance para convertirse en los nuevos retadores al Campeonato de Parejas NXT. Sin embargo, la victoria llegó envuelta en polémica tras el uso de un objeto ilegal escondido en la máscara de los enmascarados.

► Momentos clave

El combate comenzó con Spears dominando a Bravo en la lona, atacándole el abdomen. Pero Bravo reaccionó con una corbata que mandó a volar a su rival y lo castigó con patadas voladoras. Niko Vance entró al ring y atacó a Rayo Americano, logrando una cuenta en dos con una rodada a espaldas.

Bravo conectó un tremendo tope suicida sobre Niko. Spears se metió al ring para nivelar las cargas. Spears castigó a Bravo con machetazos en el esquinero e intentó quitarle la máscara, pero Bravo lo evitó y respondió con puñetazos. Luego, Bravo conectó una plancha cruzada sobre Spears, manteniendo la intensidad del encuentro.

Niko Vance volvió a la carga con un chokeslam para Rayo, pero Bravo respondió con una tremenda patada enzuigiri y un azotón contra la lona para Niko. El final llegó cuando Spears aplicó un Death Valley Driver a Bravo, pero Rayo Americano aprovechó el momento para colocarse una placa de metal dentro de su máscara, cargándola como un arma ilegal.

Spears estuvo cerca de ganar con una rodada a espaldas, pero Rayo le conectó un tope con la máscara cargada que dejó aturdido al canadiense. Bravo arrojó a Niko desde la esquina del ring y luego también le aplicó otro cabezazo con el objeto ilegal a Spears. Con Spears noqueado, Bravo cubrió a su rival y el réferi contó la cuenta de tres, dando la victoria a Los Americanos.

► ¿Y ahora qué?

A pesar de la polémica, la lucha fue muy disputada y Los Americanos demostraron que pueden competir al más alto nivel. Ahora, Rayo y Bravo Americano se enfrentarán a los actuales Campeones de Parejas NXT, The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes)