Penta y Rusev buscarán el Campeonato Intercontinental de Dominik

La contienda por una oportunidad al Campeonato Intercontinental tuvo como protagonistas a Penta y Rusev, quienes ofrecieron un combate físico y explosivo que terminó sin resultado tras la intervención de Los Americanos. Aunque al final, sí se definió quien será el retador al título de Dominik Mysterio.

El enfrentamiento comenzó con un intercambio rápido de golpes y maniobras entre ambos gladiadores. Penta se mostró más ágil, castigando con unas pinzas y tope suicida, mientras que Rusev impuso su fuerza con potentes patadas y derribos. En varios momentos, el mexicano estuvo cerca de la victoria tras aplicar su Penta Driver, pero el conteo nunca llegó a tres.

Momentos clave del combate

El desenlace llegó cuando Los Americanos irrumpieron en el ring para atacar tanto a Penta como a Rusev. Rayo y Bravo inmovilizaron al enmascarado para que El Grande Americano lo noqueara, antes de golpear también al búlgaro en ringside. Sin embargo, Rusev se recuperó y se deshizo de los invasores, mientras Penta evitaba que El Grande Americano escapara sin castigo.

Los Americanos interrumpieron la lucha entre Penta y Rusev por lo que no tenemos retador por el Campeonato Intercontinental 🔥 #WWERaw pic.twitter.com/qkU61fwP3k — WWE Español (@wweespanol) October 28, 2025

¿Qué pasará ahora?

La rivalidad entre Penta y Rusev quedó inconclusa, y ahora ambos podrían unir fuerzas contra Los Americanos en busca de revancha. Sin embargo, más adelante, Adam Pearce anunció a Dominik Mysterio enfrentará a Rusev y Penta en una triple amenaza en Saturday Night Main Event.