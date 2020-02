Pese a no ser un don nadie, el decantar de la directiva de WWE por Ricochet como retador al Campeonato WWE de Brock Lesnar en el PPV Super Showdown de este jueves, ha dado que hablar entre la comunidad luchística. Sin embargo, lejos está de ser la única Superestrella no estelar en haber ingresado a la órbita mundial a lo largo de los años, y así lo repasaremos en el día de hoy. Estos son los 8 retadores más bizarros a Campeonatos Mundiales de WWE.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre los 8 Retadores Más BIZARROS a Campeonatos Mundiales WWE.

¿Qué Superestrella tuvo uno de los empujes más inesperados de la historia en 2003 y a qué se debió el mismo? ¿Qué otra, en cambio, luchó en la noche de su debut por el Campeonato WWE y qué tal le fue? ¿Adivinas al veterano de 62 años que retó en PPV por la máxima presea? ¿Realmente tuvo Stephanie McMahon la posibilidad de ser Campeona de WWE en su juventud? Y por supuesto, todos aquellos insólitos nombres que inexplicablemente estuvieron a segundos de ser los máximos monarcas.

Dale play para enterarte de todas estas curiosidades y muchos otros datos de nuestro último top:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos videos!

► Bret Hart vs. Medio Elenco

Los primeros años de Monday Night Raw marcaron una época muy atípica en la WWE. Bret Hart se consolidaba como el rostro de WWE luego de la salida de Hulk Hogan de la compañía y los fallidos intentos de consolidar a Ultimate Warrior o Lex Luger. Eso, por supuesto, desencadenó en un “Hitman” Campeón de WWE. Un “Hitman” que no se escondía en los rincones, aprovechando cada oportunidad de defender su correa. Lo sobresaliente, no obstante, fueron muchos de sus retadores durante ese lapso. A su afamado combate contra 123 Kid en Raw se les sumaron otros, como contra Fatu, el futuro Rikishi; ante Virgil en WWF Superstars; o versus luchadores que ni siquiera pertenecían a la empresa, caso de Buddy Landel en el show Mania de 1996.

► Hardcore Holly

A fines de 2003, Hardcore Holly tuvo uno de los empujes más inesperados de todos los tiempos. Un eterno luchador de medio cartel, Holly volvía luego de varios meses fuera de la acción tras un combate contra Brock Lesnar en el que un movimiento mal ejecutado de “The Beast” terminó rompiéndole el cuello. Como vendetta, Holly fue directo hacia su agresor al regresar, dando pie a un mano a mano en Royal Rumble 2004 por el Campeonato Indiscutido de WWE. No fue un experimento muy exitoso que digamos, y pronto sería reubicado en plazas menores, mas tendría otra chance de capturar el oro meses después ante JBL en un episodio de SmackDown! Se imaginarán el resultado.

► Los Cruceros

Si nos ponemos a reflexionar, notaremos que han sido contadas las ocasiones en que los cruceros han tenido grandes oportunidades titulares. En tiempos recientes, Neville fue uno de ellos. Para quienes no recuerden, el hoy conocido como PAC en AEW, se midió con Seth Rollins por el Campeonato de WWE en el Raw del 6 de abril de 2015. Y si bien lo suyo fue inesperado, también es cierto que venía de un paso bastante fructífero en NXT hacía muy poco.

En cambio, distinto ocurrió con Paul London. ¡El joven talento tuvo un enfrentamiento titular contra Lesnar en su primera noche en WWE! Por supuesto, no supuso una amenaza ante el poderío del Campeón en aquella entrega de SmackDown. También en el programa azul, el monarca Stone Cold Steve Austin puso en juego su Campeonato de WWE ante otro liviano: Spike Dudley, en 2001. Taka Michinoku, de metro setenta y trés, en cambio, sí le dio pelea a Triple H en su último encuentro en la empresa, en el que contendió al World Heavyweight Championship de “The Game” en el año 2000.

► Jerry «The King» Lawler

¿Jerry “The King” Lawler? El mismísimo. No sería sorpresa, claro, de no ser porque no fue el Jerry Lawler de los 80, ni el de los 90. El Jerry Lawler de 2011, con casi 62 años, no sólo fue un aspirante a la presea máxima entonces sostenida por The Miz, sino que más de una vez a lo largo de aquella rivalidad, incluyendo una batalla en PPV, Elimination Chamber. No pudo hacerse, tampoco entonces, con uno de los pocos logros que nunca obtuvo.

► Zack Ryder

En 2009, a seis meses de su debut en Raw, Sheamus se convertía en el heel máximo de WWE al vencer a Cena en WWE TLC y, consecuentemente, hacerse como Campeón de WWE. Con el exceso de confianza que eso suponía, y habiendo marcado semejante hazaña al haber vencido limpiamente al rostro de la compañía en tan poco tiempo y otras Superestrellas en el camino, quiso hacer un reto abierto. Bueno, no tan abierto, pues él mismo se encargó de nombrar a su adversario, asegurándose de que no fuese alguien tan reputado: Zack Ryder, el «encajador de derrotas» por excelencia. El sonido de la campana y una Brogue Kick terminaron con el sueño del de Long Islang, pero fue la prueba de que cualquiera puede tener una oportunidad.

► Eugene

Y cuando decimos que cualquiera puede tener una oportunidad, no exageramos. Algunos, de hecho, harían ver a Ricochet, el hombre hoy un tanto cuestionado, como una especie de Brock Lesnar en comparación. Miremos sino a Eugene. Sí, una de las Superestrellas más particulares de todos los tiempos. Alguien, dentro de la historia, que presentaba un retraso mental, realmente un asunto muy serio que la empresa convirtió en un tópico cómico. Y sin pasar de ser un objeto de comedia, Eugene se enfrentó a Chris Benoit por el Big Gold Belt en tierra de SmackDown en 2004, ¡y siendo superior por momentos! De hecho, la lucha acabó por descalificación tras el ataque de Evolution al retador, que luego de aplicar un Rock Bottom al Campeón, creyó haber adquirido el título.

► James Ellsworth

Llegamos a los primeros puestos y nos preguntamos qué tan lejos se puede ir, con qué nombres más podremos encontrarnos. Y nos topamos con el caso más reciente: James Ellworth. Un luchador local de Baltimore que debutó como rival de turno de Braun Strowman, perdió en cuestión de segundos y se suponía que nunca más volvería a aparecer. Pero su peculiar aspecto hizo que pronto se convirtiera en tendencia. En un respiro, WWE lo estaba llamando nuevamente para aparecer en televisión, y a medida que la afición lo acogía como un favorito, se convirtió en uno de los más vendedores de mercancía. Aquello obligó a los oficiales a contratarle, comenzando así una etapa que lo tuvo un par de veces como contendiente de AJ Styles. Sobra decir que no es muy bien recordado por algunos…

► Menciones Especiales

Hoy es inimaginable contemplar a un R-Truth aspirante a un título mundial. Su gracia o su habilidad como entertainer son algunos de los motivos por los cuales Vince McMahon lo considera una pieza infaltable en WWE, pero no fue tan así en 2011, cuando dio la espalda al Universo WWE y en la única edición de Capitol Punishment lo tuvo como rival de John Cena por el título de WWE.

No pudo coronarse, como tampoco el ganador de Tough Enough Maven, que recibió un pequeño impulso en sus primeros tiempos, y luchó por el Campeonato Indiscutido de WWE de Chris Jericho. También lo haría en un Sunday Night Heat de 2004 por el Campeonato perteneciente a Triple H. Los ECW Originals recibiendo title shots no empezaron con Rob Van Dam: Bubba Ray Dudley vs. Triple H en 2002 por el título Mundial ocurrió en Raw, mientras que Sabu retó a los dos Campeones Mundiales de WWE del momento en 2006, primero ante Rey Mysterio, y luego ante John Cena.

► Stephanie McMahon

“Cualquier cosa puede pasar en la WWE” no es sólo un eslogan. Y es que a pesar de que el factor sorpresa se ha ido diluyendo con el tiempo, era una promesa en constante cumplimiento a lo largo de la Attitude Era. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo la primera edición del Draft en 2002. Un show interesante de pies a cabeza no sólo por las elecciones de Raw y SmackDown, sino por la jugosa triple amenaza estelar. El Campeón, Triple H, defendía su Campeonato Indiscutido ante Chris Jericho por un lado, ¡y Stephanie McMahon por el otro! Y por si no fuera poco, si Stephanie recibía la cuenta de tres, iba a ser despedida de WWE. Cosa que terminó sucediendo luego de un Spinebuster de su marido, con quien en ese momento no llevaba una gran relación en las pantallas.

Si te gustó este artículo y quieres más similares, ¡ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al banner de «SUSCRÍBETE» y dale a la campanita para no perderte de nuestros últimos tops!