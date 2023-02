Incluido como mención honorífica dentro de la categoría de mejor programa semanal del 2022 para SUPERLUCHAS, SmackDown por fin se consolidó en la parrilla televisiva tras cuatro años desde el opulento acuerdo entre WWE y FOX.

Mientras Raw tuvo algunas mejoras leves pero muy superficiales con la toma del control creativo de Triple H, SmackDown introdujo ciertas “actualizaciones” muy certeras; caso del impulso al Campeonato Intercontinental y por consiguiente a su portador, Gunther.

WWE sigue siendo un dechado de maniqueísmo luchístico, casi inherente a la fórmula del entretenimiento deportivo, aunque su show de los viernes ofreció excelente muestra, por no ser precisamente tan simplista, mediante la historia de Sami Zayn y The Bloodline. Sin olvidar la confusa nueva etapa de Bray Wyatt, donde, con todo, los grises también predominan.

Hoy, PWInsider hace interesante revelación sobre esa estructura dramática, compartiendo una lista interna presuntamente filtrada que muestra quiénes son los héroes y villanos más relevantes dentro del elenco varonil de SmackDown.

Rudos:

Técnicos:

Curioso el puesto de Solo Sikoa, tal vez indicativo de que WWE pronto lo impulsará, y la ausencia de Jimmy Uso. Asimismo, la inclusión de Wyatt en el bando técnico, cuando realmente el público todavía no tiene muy claras cuáles son sus intenciones, luego de lo visto en Royal Rumble y en el último capítulo de SmackDown.

WHAT IS HAPPENING? 😳#BrayWyatt and Uncle Howdy clearly aren't done yet… #SmackDown pic.twitter.com/Uy8tAUX3pi