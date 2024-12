Los 4 mejores rivales de RVD en ECW

Decir RVD, o Rob Van Dam, es historia pura de la lucha libre profesional. Así como, específicamente, historia de la lucha libre extrema. Tiene una infinidad de luchas de gran talante, verdaderos clásicos.

Pero, no pudo dar estas luchas solo, así que en una reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD, el luchador reveló sus mejores cuatro oponentes extremos de ECW.

► Este es el Monte Rushmore de rivales en ECW de Rob Van Dam

«¿Mi Monte Rushmore de oponentes en ECW? Diría Sabu, Taz, Sandman y, si es desde mi perspectiva, me inclinaría por Tommy Dreamer. Creo que parte de esa ecuación era sobre mis oponentes o algo así, porque me gustaría incluir a Raven, pero realmente no trabajé mucho con él.

¿No tener a Jerry Lynn en la lista? Creo que sería una mención honorífica, pero antes que él pondría a The Gangstas o tal vez a The Eliminators. Simplemente porque considero a esos tipos como parte de la estructura constante. En cuanto a Jerry, él llegó en los últimos años o algo así. Y, más allá de tener grandes combates conmigo, no estoy seguro de qué más hizo que lo destacara como digno de estar en el Monte Rushmore.

Hay muchas menciones honoríficas, pero si tuviera que elegir cuatro que considero merecedores y que fueron mis oponentes, esos serían. Porque tuve muchos grandes combates con ellos, y claro, con muchos otros también».