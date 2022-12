El presidente de la UFC, Dana White, tiene en nómina a algunos de los hombres y mujeres que más miedo dan luchando, aunque tres son los que más destacan.

Durante una reciente aparición en el podcast Chattin Pony de Paddy Pimblett, White reveló los tres luchadores más intimidantes con los que ha trabajado.

«Siempre cuando estás j*diendo con los pesos pesados, como Derrick Lewis», dijo White. «Cuando Derrick Lewis llega a un cara a cara, lo único que hace que no dé miedo es que tiene sentido del humor. A veces es gracioso. Pero, Dios no quiera que te metas ahí con Derrick Lewis y no le guste el otro luchador… Yo estaba entre él y otro tipo una vez en el cara a cara, y empecé a intentar pararle. Podría no estar allí…»

«Jon Jones es uno de esos tipos también. Jon Jones es un fenómeno de la naturaleza. Uno de los tipos más temibles e intimidantes ahora mismo es [Alex] Pereira. Cuando lo miras, parece un p*to asesino a sangre fría. Esos son los tres que me vienen a la cabeza».

Se suponía que Derrick Lewis iba a volver hace unas semanas contra Serghei Spivac antes de sufrir una enfermedad estomacal. Es el rey del nocaut de la UFC, con 13 victorias por KO o TKO. Jon Jones está considerado como el GOAT de las MMA y se espera que dispute el título de los pesos pesados el año que viene.

Alex Pereira se hizo con el cinturón de los pesos medios gracias a una milagrosa victoria sobre Israel Adesanya en el UFC 281. Se hizo con el título a pesar de haber disputado sólo un puñado de combates en las MMA. Consiguió el título a pesar de llevar sólo un puñado de combates en las MMA.