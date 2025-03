Chelsea Green cumple 100 días como Campeona de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido hasta ahora el reinado de la «Hot Mess» en la WWE?

The campaign tour continues… 🇺🇸 🇪🇸 🇮🇪 🇮🇹 🇬🇧 @WWE pic.twitter.com/Yu9k6h784Z

Para contestar a la pregunta, repasemos las defensas que ha realizado, un total de cuatro, como hiciéramos recientemente con Mercedes Moné y el Campeonato TBS AEW.

No podemos obviar que más allá del título Chelsea Green ha estado teniendo mucho éxito por sí misma con el desarrollo de su personaje, segmentos, el cariño del Universo WWE…

No obstante, en lo relativo exclusivamente al Campeonato de Estados Unidos, ¿puede decirse que hasta ahora ha tenido un buen reinado o realmente no lo ha sido?

A modo de curiosidad, la Superestrella WWE de Victoria, Columbia Británica (Canadá) de 33 años, fue antes Campeona en Parejas junto a Piper Niven durante 154 días.

También, el título que ostenta actualmente es el primero individual desde que en 2017-2018 fuera Campeona Knockouts Impact por 65 días. En 2022, durante 56, fue Campeona en Parejas Knockouts Impact con Deonna Purrazzo.

Y además de estos cinturones, fue Campeona ASW en All-Star Wrestling bajo el nombre de Jaida durante 337 días de 2015 a 2016, y Campeona en Parejas QOC de Queens Of Combat con Taeler Hendrix bajo el nombre de Laurel Van Ness en 2017-2018.

Vote for me 🫡🇺🇸

Your first ever, longest reigning, future 4x slammy winning @WWE United States Champion ⤵️https://t.co/NWyREjctVd pic.twitter.com/nl9sAh0tW3

— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) March 23, 2025