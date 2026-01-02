Los 10 luchadores de AEW que más compitieron en 2025

Empezó el 2026 y seguimos aquí en SÚPER LUCHAS con la recapitulación de lo ocurrido en 2025. A continuación, les traemos una interesante lista del Top 10 en donde vemos a los 10 luchadores de AEW que más compitieron, que más lucharon en el ring en el año pasado. Curiosamente, a diferencia de la lista de WWE, hay varios empates en varios lugares.
► Top 10 de los luchadores que más compitieron en AEW
1. Jon Moxley: Tuvo 52 luchas en el 2025.
2. Konosuke Takeshita: Tuvo 49 luchas en el 2025.
3. Roderick Strong Tuvo 47 luchas en el 2025.
4. Bandido: Tuvo 46 luchas en el 2025.
4. Kyle Fletcher: Tuvo 46 luchas en el 2025.
5. Daniel García: Tuvo 45 luchas en el 2025.
6. Claudio Castagnoli: Tuvo 44 luchas en el 2025.
6. Mark Briscoe: Tuvo 44 luchas en el 2025.
6. Speedball Mike Bailey: Tuvo 44 luchas en el 2025.
7. Kevin Knight: Tuvo 43 luchas en el 2025.
8. Megan Bayne: Tuvo 41 luchas en el 2025.
9. Ricochet: Tuvo 40 luchas en el 2025.
9. Dax Harwood: Tuvo 40 luchas en el 2025.
10. Toni Storm: Tuvo 38 luchas en el 2025.
10-. Kyle O’Reilly: Tuvo 38 luchas en el 2025.