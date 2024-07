Lopes no está interesado en revancha contra Evloev

Las tornas han cambiado. Al menos así es como Diego Lopes ve su disputa en curso con su compañero contendiente de UFC Movsar Evloev .

Lopes, que perdió ante Evloev en su debut en UFC en 2023, llevaba mucho tiempo pidiendo una revancha con el peleador ruso. Sin embargo, la llamada de Evloev no le prestó mucha atención. Ahora, un año después, Lopes se encuentra en una posición mucho más diferente y se encuentra siendo desafiado por Evloev, algo que no quiere considerar por el momento.

“Creo que en este momento, ¿qué puedo decirte? Creo que básicamente tenemos una pelea entre los cinco mejores garantizada, así que por el momento, pelear con él no está en mis planes. Si resulta ser la última opción, está bien, entonces la tomamos, no hay problema. Pero por lo que hemos discutido con mi equipo y la UFC, estamos viendo una pelea completamente diferente”.

Lopes viene de una victoria por decisión unánime sobre Dan Ige en una pelea que aceptó con cuatro horas de aviso en uno de los momentos más alocados de la historia moderna de la UFC. Esta victoria coronó una racha de 4-0 que convirtió a Lopes en un contendiente en la categoría de 145 libras y uno de los peleadores más queridos de la promoción.

A Lopes (25-6 MMA, 4-1 UFC) le parece gracioso cómo la dinámica con Evloev (18-0 MMA, 8-0 UFC) cambió tan drásticamente.

“Ahora dice que quiere darme la revancha en la Esfera y todo eso. Ahora la quiere. Se tardó tres meses en responderme cuando lo convoqué para pelear exactamente en esa cartelera de International Fight Week, este último evento.

“Ahora que sabe que estamos en una buena posición, que ha habido muchas cosas buenas en mi camino, quiere aprovechar este momento para desafiarme y decirme que me dará la revancha. Tenemos planes completamente diferentes y una revancha con él no está en ellos. Creo que con todo lo que hemos hecho, merezco algo más grande que una revancha con Movsar”.

Esto no quiere decir que Lopes no vaya a pelear con Evloev en algún momento. Lopes tiene como objetivo regresar en Noche UFC en el Sphere en Las Vegas el 14 de septiembre contra Brian Ortega o Alexander Volkanovski por el momento, pero no está seguro de lo que le deparará el futuro más allá de eso.

“Seguramente en el futuro nos volveremos a encontrar, pero mientras tanto él deberá permanecer escondido en las montañas como lo hizo durante los últimos tres meses”.