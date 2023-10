Freddie Prinze Jr: «Londres enojaría a Vince McMahon»

Hace unos meses, en SÚPER LUCHAS reflexionábamos sobre el poder que tienen los fanáticos de la lucha libre profesional, concretando en WWE, para llevar a un luchador, una historia, o a la misma empresa por el camino que quieran, como están haciendo con LA Knight. O como hicieron antaño con Roman Reigns.

► Londres anima a quien quiere

Ahora continuamos en esta compañía pero nos vamos a Londres, donde este año se llevó a cabo Money In The Bank. Cada persona es distinta, también las comunidades, los países, los continentes, así que WWE no encontró el mismo público que tuvieron en Indinápolis, donde hicieron Fastlane.

Sí que es verdad que existe una tendencia general en lo relativo a que la gente deja ver mucho más su opinión en las arenas, apoyando a quienes quieren, criticando lo que no, que en tiempos pasados. Pero hablando de esto Freddie Prinze Jr. señala que en la capital de Inglaterra especialmente llevan esto a otro nivel, apuntando el exguionista de WWE que a Vince McMahon no le gustaría.

«Creo que Londres fue el público que hizo que vitorear a los villanos fuera aceptable y genial. Siento que empezaron eso antes que AEW, antes de que los fanáticos de la WWE en Estados Unidos comenzaran a aclamar a los villanos. En Londres, estaban como, ‘Miren, tenemos a estos tipos una vez al año. Vamos a aplaudir a quien queramos. Si nos gustan los dos tipos, ambos recibirán cánticos. Si no, serán abucheados. Eso es todo. No nos importa cómo los presentes.’ Lo vi de primera mano cuando Jeff Hardy y The Undertaker se enfrentaron allí cuando estaba en la empresa. Pensé: ‘Hombre, están vitoreando a quien quieran’. Eso molestó a Vince. A él no le gustó eso».