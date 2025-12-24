Lola Vice vence a Izzi Dame tras una sorpresiva aparición

La división femenil vio un enfrentamiento entre Izzi Dame y Lola Vice, con Shawn Spears acompañando a Dame en ringside.

Dame tomó la iniciativa cargando a Vice contra los esquineros, donde la castigó con varios corner spears. Lola reaccionó rápidamente con una ráfaga de ataques, pero Izzi frenó su ímpetu con un potente clothesline. Vice atrapó a su rival en un Triangle Choke, provocando los cánticos del público, aunque Dame logró escapar a base de patadas.

La ofensiva de Vice continuó incluso en ringside, donde castigó a Izzi antes de devolverla al ring. Dame logró un breve respiro con un powerslam que solo alcanzó la cuenta de dos. A pesar de los intentos de Izzi por tomar el control, Lola respondió con patadas certeras y presión constante, incluyendo un sleeperhold del que Dame escapó estrellándose contra la lona.

El combate se volvió cada vez más intenso con intercambios de suplexes y ataques en los esquineros. Vice logró conectar un german suplex y finalmente un running hip attack que parecía encaminarla a la victoria. Sin embargo, Spears intervino desde ringside sujetando las piernas de Lola, distracción que permitió a Dame conectar una big boot y mandar a su rival al exterior.

► Momentos claves

Cuando Izzi parecía recuperar el control, el combate dio un giro inesperado con la aparición de Tatum Paxley portando una motosierra, lo que provocó la huida de Shawn Spears hacia backstage. En medio del caos, Dame regresó al ring confiada, solo para ser sorprendida por un contundente back fist de Vice que le dio la cuenta de tres.

Tras la lucha, Kelani Jordan atacó brutalmente a Lola Vice por la espalda, ignorando las órdenes del árbitro y desatando una agresión sin piedad. El oficial logró separarla, mientras Vice permanecía tendida en la lona, dejando abierta la puerta a un nuevo conflicto.

► ¿Qué pasará ahora?

Lola Vice consiguió una victoria importante, pero el ataque posterior de Kelani Jordan sugiere que tendrá un reto en el futuro.