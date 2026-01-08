Lola Vice también sería llevada al elenco principal

WWE ha iniciado el 2026 con todo, y con los ascensos de Trick Williams a SmackDown y Je’Von Evans a RAW, y la inminente llegada de Oba Femi (quien este martes dejó vacante el Campeonato NXT) y Jordynne Grace (cuyo ascenso fue anunciado durante la conclusión del reciente WWE NXT), parece que WWE continúa renovando sus elencos sin descanso.

► Lola Vice llegaría a SmackDown

Aparte de los nombres ya confirmados, y del rumor que existe sobre la posible llegada de Blake Monroe a RAW o SmackDown, recientemente se ha informado que otra Superestrella de NXT está en conversaciones para ascender al elenco principal. BodySlam.net informó la tarde del miércoles para informar que Lola Vice está siendo considerada para una posible incorporación al elenco principal.

«BodySlam.net ha conocido que el nombre de Lola Vice está siendo considerado para una posible llegada al elenco principal.»

Los detalles sobre la posible llegada de Lola Vice al elenco principal siguen siendo escasos y no está claro si Vice será ascendida a Raw o SmackDown, ya que aún no ha aparecido en ninguno de los programas principales de la WWE, y el cronograma de su posible ascenso al elenco principal se mantiene confidencial. Sin embargo, se especularía con una llegada a la marca azul considerando que su actual pareja sentimental, Damian Priest, se encuentra allí.

En cuanto a los planes creativos, Lola Vice no tiene vínculos sólidos con el elenco principal que faciliten su transición desde NXT, ya que ha estado principalmente asociada con otras luchadoras de NXT, o incluso con estrellas de AAA, donde ha estado luchando recientemente y causando sensación en el público mexicano. Sin embargo, una situación similar ocurrió recientemente con Lash Legend, quien rápidamente fue insertada como compañera de Nia Jax una vez se confirmó su llegada a SmackDown.