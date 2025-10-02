Lola Vice se siente orgullosa de Stephanie Vaquer

El mes pasado en Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer derrotó a Iyo Sky para convertirse en la primera latinoamericana en ganar el Campeonato Mundial Femenil en la WWE. Muchos fanáticos y compañeros no dudaron en felicitar a «La Primera».

► Lola Vice quiere ser Campeona en WWE

Durante una entrevista reciente con «Sports Illustrated», Lola Vice también aprovechó para felicitar a Stephanie Vaquer por haber logrado el Campeonato Mundial Femenil y expresó su deseo de que algún día pueda representar a la comunidad hispana como una campeona como «La Primera», y compartió que su motivación en la lucha libre se centra en inspirar a los niños hispanos.

«Stephanie es alguien que trabajó muy duro para llegar a la WWE y se merece todo lo que tiene ahora. Además, es una persona increíble. Es muy humilde y me ha ayudado mucho durante su tiempo aquí. Cuando la veo ahora campeona mundial, en primer lugar, se lo merece. En segundo lugar, es una de las mejores luchadoras que he visto en mi vida. Pero en tercer lugar, creo que demuestra que los hispanos están tomando el control ahora mismo».

«Las jóvenes cubanas parecen no tener oportunidades. Están pasando por una situación muy difícil en Cuba. Y para mí, cada vez que entro al programa, si pudiera identificarme con alguien o un niño hispano que me vea y diga: ‘Mamá, yo podría lograrlo’… quiero que los niños pequeños puedan mirarme y decir: ‘Oye, puedo hacer algo con mi vida'».

Oriunda de Cuba, Lola Vice es una latina orgullosa y también se alegró de haber sido compañera de Stephanie Vaquer durante el evento Worlds Collide en el pasado mes de junio, antes de que esta última hiciera su transición definitiva al elenco principal. En aquel combate, lograron obtener la victoria frente a Dalys y Chik Tormenta, de AAA.