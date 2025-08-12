Lola Vice habría renovado contrato con WWE

Si bien el tema de conversación durante el fin de semana pasado fue la expiracion de los contratos de Karrion Kross y Scarlett, quienes se convirtieron ya en agentes libres, este no fue el único caso con el que WWE ha tenido que lidiar en relación a los vencimientos contractuales.

► Lola Vice llegó a WWE en el 2022

Al respecto, PWInsider Elite informó recientemente que la WWE ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato con la estrella de NXT, Lola Vice. El contrato de Vice debía vencer durante el verano de este año, aunque se indicó que la WWE y ella firmaron una extensión antes de que pudiera convertirse en agente libre. Los términos del nuevo contrato no fueron revelados.

Lola Vice firmó un contrato con WWE a mediados del 2022, tras competir en cinco combates de MMA para Bellator. Debutó en un evento en vivo de NXT tan solo dos meses después y debutaría en televisión en junio de 2023, formando posteriormente un equipo con la ex estrella de la WWE Elektra López. Si bien ganó el torneo NXT Breakout y ha tenido bastante regularidad a nivel individual, Vice aún no ha conseguido el oro durante su etapa en la WWE.

Sin embargo, a pesar de la falta de resultados, la luchadora de origen cubano ha tenido buena aceptación por parte del público, y tras la compra de AAA por parte de la WWE en abril, ha comenzado a trabajar en eventos para AAA en México, debutando a inicios del mes pasado formando equipo con Santino Marella para enfrentarse a La Hiedra y Mr. Iguana. Para este fin de semana, está programada para luchar en TripleMania, formando equipo con Iguana y Nino Hamburguesa para enfrentarse a los miembros de The Judgment Day, Finn Balor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez.