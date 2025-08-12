Lola Vice habría renovado contrato con WWE

por
Valerie Loureda

Si bien el tema de conversación durante el fin de semana pasado fue la expiracion de los contratos de Karrion Kross y Scarlett, quienes se convirtieron ya en agentes libres, este no fue el único caso con el que WWE ha tenido que lidiar en relación a los vencimientos contractuales.

► Lola Vice llegó a WWE en el 2022

Al respecto, PWInsider Elite informó recientemente que la WWE ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato con la estrella de NXT, Lola Vice. El contrato de Vice debía vencer durante el verano de este año, aunque se indicó que la WWE y ella firmaron una extensión antes de que pudiera convertirse en agente libre. Los términos del nuevo contrato no fueron revelados.

Lola Vice firmó un contrato con WWE a mediados del 2022, tras competir en cinco combates de MMA para Bellator. Debutó en un evento en vivo de NXT tan solo dos meses después y debutaría en televisión en junio de 2023, formando posteriormente un equipo con la ex estrella de la WWE Elektra López. Si bien ganó el torneo NXT Breakout y ha tenido bastante regularidad a nivel individual, Vice aún no ha conseguido el oro durante su etapa en la WWE.

Sin embargo, a pesar de la falta de resultados, la luchadora de origen cubano ha tenido buena aceptación por parte del público, y tras la compra de AAA por parte de la WWE en abril, ha comenzado a trabajar en eventos para AAA en México, debutando a inicios del mes pasado formando equipo con Santino Marella para enfrentarse a La Hiedra y Mr. Iguana. Para este fin de semana, está programada para luchar en TripleMania, formando equipo con Iguana y Nino Hamburguesa para enfrentarse a los miembros de The Judgment Day, Finn Balor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos