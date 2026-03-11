Lola Vice habla con SUPERLUCHAS de su llegada a WWE, su paso por NXT y AAA

La carrera de Lola Vice ha tomado un rumbo ascendente desde que llegó a WWE. La luchadora cubana, actualmente parte de NXT, habló recientemente sobre su trayectoria, su vínculo con el público latino y sus aspiraciones dentro de la industria.

En la conversación con SUPERLUCHAS, Vice recordó que su historia en los deportes de combate comenzó desde muy pequeña. Practicó taekwondo desde los tres años, más adelante incursionó en el baile y posteriormente en las artes marciales mixtas, antes de encontrar su verdadero camino en la lucha libre profesional.

► De las MMA al ring de WWE

Antes de llegar a WWE, Lola Vice compitió en MMA y ganó notoriedad cuando un video suyo se hizo viral: logró un knockout mientras celebraba bailando salsa. Ese momento impulsó su popularidad y terminó siendo uno de los pasos que la llevaron a la lucha libre.

Sin embargo, explicó que el cambio hacia la lucha no fue sencillo. Según señaló, el nivel de exigencia física y técnica es muy distinto, ya que además del combate se deben dominar aspectos como el manejo de cámaras, los ángulos y el control de los golpes durante el espectáculo.

«Una pelea en jaula es cada 4 meses, pero hacer esto toda la semana es realmente duro para el cuerpo…».

Tras aproximadamente cuatro años en la industria, Vice asegura que encontró en la lucha libre su verdadero destino.

► Su experiencia en NXT y el orgullo de representar a Cuba

En WWE, la cubana forma parte de la competitiva división femenina de NXT. Aunque reconoció que al inicio la adaptación fue complicada, también destacó el apoyo que recibió de compañeras con estilos muy distintos dentro del roster.

«Soy cubana y soy la primera cubana en la historia de esta compañía, y estoy orgullosa de representar eso« Vice se siente especialmente orgullosa de ser la primera luchadora cubana en la empresa. Para ella, representar sus raíces dentro del ring es algo fundamental.

► Su etapa en México y su alianza con Mr. Iguana

Además de su trabajo en WWE, Lola Vice también ha tenido presencia en AAA, donde actualmente es Campeona de Parejas Mixtas junto a Mr. Iguana.

La luchadora explicó que valora mucho esa alianza, especialmente después de que apoyó a su compañero tras una experiencia complicada que vivió anteriormente. Ambos han logrado consolidarse como un equipo sólido dentro de la empresa.

«Amo mucho a Mr. Iguana y también vi cómo lo trató la Hiedra y no se lo merece».

Vice también confesó que disfruta mucho luchar en México, señalando que los rings suelen ser más duros y el estilo más intenso que en otros lugares.

Faby Apache, de quien aprende detalles técnicos y movimientos pese a la diferencia generacional. También destacó a Entre los luchadores mexicanos que más admira mencionó a, de quien aprende detalles técnicos y movimientos pese a la diferencia generacional. También destacó a Pimpinela Escarlata , a quien considera “cool” por la manera en que combina elementos del estilo WWE con la lucha libre mexicana.

«Cada vez que la veo, hablo con ella (Faby) y le pregunto por detalles o cosas que piensa sobre la lucha libre, cómo traer mi estilo a la lucha, pero Fabi, y también amo mucho a Pimpi»

► Consejos, filosofía y metas en la lucha libre

Uno de los consejos más importantes que ha recibido en su carrera llegó de Rey Mysterio. El legendario luchador le recomendó mantenerse fiel a su estilo y no intentar cambiar lo que la hace diferente.

«Como me dijo el Rey: porque estás luchando en México, no cambies tu estilo. A la gente también le gusta tu estilo. Ponle un poquito aquí y allá, pero dilo tú misma. Como eres Lola Vice, sabes qué haces bien y no cambiarías eso por nada».

Vice asegura que ese consejo guía su carrera, pues busca mantener una identidad única que combine las artes marciales que aprendió de su padre con su herencia cubana.

De cara al futuro, la luchadora tiene metas claras. Quiere conquistar el Campeonato de NXT, llegar al roster principal de WWE lo antes posible y consolidarse como una figura importante dentro de la empresa.

También se visualiza en los próximos años ganando títulos importantes tanto en WWE como en México, incluyendo el Campeonato Reina de Reinas de AAA. Su objetivo final es que el público la recuerde como una mujer que trabajó duro, cumplió sus sueños y representó su cultura con orgullo dentro del ring.