Lola Vice habla con SUPERLUCHAS de su llegada a WWE, su paso por NXT y AAA

La carrera de Lola Vice ha tomado un rumbo ascendente desde que llegó a WWE. La luchadora cubana, actualmente parte de NXT, habló recientemente sobre su trayectoria, su vínculo con el público latino y sus aspiraciones dentro de la industria.
En la conversación con SUPERLUCHAS, Vice recordó que su historia en los deportes de combate comenzó desde muy pequeña. Practicó taekwondo desde los tres años, más adelante incursionó en el baile y posteriormente en las artes marciales mixtas, antes de encontrar su verdadero camino en la lucha libre profesional.
► De las MMA al ring de WWE
Antes de llegar a WWE, Lola Vice compitió en MMA y ganó notoriedad cuando un video suyo se hizo viral: logró un knockout mientras celebraba bailando salsa. Ese momento impulsó su popularidad y terminó siendo uno de los pasos que la llevaron a la lucha libre.
Sin embargo, explicó que el cambio hacia la lucha no fue sencillo. Según señaló, el nivel de exigencia física y técnica es muy distinto, ya que además del combate se deben dominar aspectos como el manejo de cámaras, los ángulos y el control de los golpes durante el espectáculo.
«Una pelea en jaula es cada 4 meses, pero hacer esto toda la semana es realmente duro para el cuerpo…».
► Su experiencia en NXT y el orgullo de representar a Cuba
«Soy cubana y soy la primera cubana en la historia de esta compañía, y estoy orgullosa de representar eso«
Vice se siente especialmente orgullosa de ser la primera luchadora cubana en la empresa. Para ella, representar sus raíces dentro del ring es algo fundamental.
► Su etapa en México y su alianza con Mr. Iguana
Además de su trabajo en WWE, Lola Vice también ha tenido presencia en AAA, donde actualmente es Campeona de Parejas Mixtas junto a Mr. Iguana.
La luchadora explicó que valora mucho esa alianza, especialmente después de que apoyó a su compañero tras una experiencia complicada que vivió anteriormente. Ambos han logrado consolidarse como un equipo sólido dentro de la empresa.
«Amo mucho a Mr. Iguana y también vi cómo lo trató la Hiedra y no se lo merece».
«Cada vez que la veo, hablo con ella (Faby) y le pregunto por detalles o cosas que piensa sobre la lucha libre, cómo traer mi estilo a la lucha, pero Fabi, y también amo mucho a Pimpi»
► Consejos, filosofía y metas en la lucha libre
Uno de los consejos más importantes que ha recibido en su carrera llegó de Rey Mysterio. El legendario luchador le recomendó mantenerse fiel a su estilo y no intentar cambiar lo que la hace diferente.