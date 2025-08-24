Esta noche, en la primera lucha del especial NXT Heatwave 2025, vimos cómo la cubana americana Lola Vice se convirtió en la nueva retadora al Campeonato Femenil NXT al vencer a Jaida Parker y Kelani Jordan.

El combate comenzó con Parker derribando a Jordan y Lola conectando varios golpes con el antebrazo. Jordan y Vice respondieron con un doble superkick sobre Parker, enviándola al piso. Jordan logró una rodada a espaldas para una cuenta cercana y luego sacó a Parker de la ceja del ring.

► Así fue la victoria de Lola Vice en NXT Heatwave

Vice evitó algunos golpes, pero Parker derribó a Vice y a Jordan con un clothesline y luego las lanzó y estrelló sus cabezas. Parker siguió con varios shoulders en la esquina y lanzó a Vice sobre Jordan para un springboard seated splash. Posteriormente, Parker mandó a Jordan al piso y conectó un fallaway slam sobre Vice para otra cuenta cercana. Jordan respondió con una patada a la espalda y lanzó a Vice de la ceja del ring.

Jordan luego saltó sobre Vice y aplicó un roll through, seguido de un golpe con el antebrazo y un springboard hesitation guillotine leg drop, obteniendo otra cuenta cercana. Jordan continuó con golpes de antebrazos en el piso, y Parker envió a Jordan a las esquinas. Jordan conectó finalmente un takedown con tijeras en el piso y aplicó un torniquete a la muñeca sobre Vice, quien respondió con un standing switch, pero Jordan remató con un DDT para otra cuenta cercana a tres.

Parker interfirió desde las cuerdas y Jordan fue empujada; Vice aplicó un triangle sobre Parker, quien escapó con golpes con el antebrazo, pero Jordan conectó un splash de 450 grados sobre Parker. Jordan continuó con un twisting pescado sobre Vice y Parker, luego ejecutó un cutter sobre Vice para otra cuenta cercana y aplicó un single leg crab sobre Lola, quien respondió con patadas y un intento de O’Connor Roll en dragon sleeper.

Jordan volteó y pateó a Lola, pero Lola conectó Naomi Kicks a Jordan y Jaida, y luego varios running hips en la esquina a ambas. Lola aplicó una patada a Jaida y un Saito Supléx sobre Jordan para otra cuenta cercana, intentando un dragon sleeper, mientras Jaida respondió con un blockbuster sobre Lola y cubrió a Jordan para otra cuenta cercana. Jaida lanzó a Lola al piso, y Jordan respondió con golpes con el antebrazo, patada y codo. Jaida conectó un rompe espinas dorsal sobre Jordan para otra cuenta cercana y la envió a las esquinas mientras giraban alrededor del ring.

Jaida derribó a Lola de la ceja del ring, conectó back elbows y golpes a Jordan, colocándola en las cuerdas y golpeándola con raquetazos. Intentó un superplex, pero Lola la detuvo con una patada y ejecutó un powerbomb para el tower of doom. Las tres intercambiaron golpes con el antebrazo, Lola conectó una patada giratoria a Jordan y Jaida un back elbow a Lola. Jordan respondió con patadas y un moonsault, pero Jaida levantó las rodillas. Jaida conectó un gourdbuster supléx.

Lola conectó una patada giratoria, y Jordan un spinning Olympic slam seguido de un intento de splash de 450 grados, que Lola detuvo con una guitollina. Jordan estaba a punto de salir del ring, pero Jaida la golpeó con una rodilla, y finalmente Lola cubrió a Jordan para la victoria.