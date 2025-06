Lola Vice: «Confío en Triple H y Shawn Michaels»

Hace aproximadamente un año, Lola Vice compartía sus metas a largo plazo en WWE:

«A corto plazo se trata de convertirme en la Campeona NXT y en la primera mujer cubanoamericana en hacerlo. A largo plazo, quiero ser una luchadora como Natalya. Quiero estar en esta empresa durante muchos años. Quiero estar en el roster principal y tener a mis hijos y regresar y ser como Trish Stratus. Quiero inspirar a una joven latina como yo que nunca tuvo oportunidades y mostrarles que se puede hacer esto. Podrías lucir diferente. Podrías tener un cuerpo natural. Podrías hablar español. Podrías ser bilingüe. Podrías bailar y también ser una tipa ruda».

► El futuro ascenso de Lola Vice

Todavía no ha cumplido a corto plazo pero quizá no le haga falta para ser ascendida de NXT a Monday Night RAW y Friday Night SmackDown. La expeleadora de MMA comenta lo siguiente en Busted Open After Dark:

“Bueno, confío en HBK (Shawn Michaels) y en Hunter (Triple H), y en que ellos sabrán cuándo estoy lista. Si me llamaran mañana, sé que podría adaptarme en el momento, sé que puedo rendir bajo presión y en grandes eventos. Así que podría hacerlo. Pero creo que es cuestión de tiempo, y cuando ellos crean que estoy preparada, les voy a dar el mejor espectáculo. Todavía hay mucho más que puedo hacer, pero eso requiere tiempo y experiencia. Pero creo que el día en que llegue al roster principal, si Dios quiere, la gente va a ver a la verdadera artista del entretenimiento.”

Lola Vice no ha tenido demasiado éxito últimamente, por ejemplo, fue derrotada por Jordynne Grace en un combate para ser retadora al Campeonato Femenil NXT en el evento premium Evolution.