Lola Ann Clark casi fue una Diva de la WWE

¿Quién es Lola Ann Clark? ¿O como se la conoce también BlasianBabyLola? En la lucha libre, nadie. Pero pudo serlo, estuvo cerca de WWE. Vamos a descubrirlo. Empezando con que ella es una popular creadora de contenido, presentadora, actriz, modelo, reportera y cantante. Y contiuando con sus recientes declaraciones en una entrevista en la que habla de una variedad de temas e incluye la vez que pudo convertirse en una Diva cuando su madre la apuntó a una prueba.

► En palabras de Lola Ann Clark

«Realmente me divertí mucho filmando el comercial del Super Bowl para la NFL. Fue algo que nunca pensé que conseguiría. El proceso de audición ya había sido difícil, y además en ese momento estaban ocurriendo todos los incendios en Los Ángeles. Yo vivía en LA y pensaba que me iban a desalojar porque si estabas en ciertas zonas tenías que evacuar. Así que fue un momento muy caótico, y ni siquiera creí que fuera a conseguir el trabajo porque estaba pasando por mucho. Pero, por alguna razón, cuando me pasan cosas caóticas, siempre llega una bendición. Se me había olvidado que había hecho la audición, y de pronto me dicen: “Oye, Lola, conseguiste el trabajo con la NFL”. Tuve que viajar hasta San Diego, estábamos en una escuela, conocí a los jugadores de fútbol americano y filmamos el comercial. Fue muy divertido y una producción enorme. Luego vi que fue el único comercial que pusieron durante el Super Bowl. Fue increíble. Mis padres estaban muy felices. Lo más emocionante fue cuando les mostré una foto de cómo pasaban el comercial dentro del estadio. La gente me escribía diciendo: “¿Lola, eres tú?”. Fue genial verme ahí.

En cuanto al peor o más raro trabajo… hubo uno muy extraño. Estaba en Los Ángeles y pensé que iba a hacer una sesión de fotos para una marca de pestañas postizas. Encontré el trabajo en una web llamada Backstage, donde se publican audiciones y castings. Pero no investigué bien, y mi mamá, que también es mi representante, tampoco lo revisó tanto. Cuando llegué, el hombre me dice: “Ven a mi casa, vamos a hacer la sesión aquí”. Yo estaba sola. Entro y su casa era muy rara, tenía fotos de ojos por todas partes, como de película de terror. Me dijo que antes de empezar iba a ir a recoger su comida y que lo acompañara. Yo estaba en el teléfono con mi mamá, pero él no lo sabía. Mientras lo seguía, me sentí muy incómoda, y decidí darme la vuelta y volver a mi coche. Simplemente me fui. Nunca supe de qué iba realmente el trabajo, ni quise saberlo. Tenía fotos de ojos, pupilas, globos oculares por todos lados. El anuncio decía que era para una empresa de maquillaje de pestañas… pero claramente no lo era. Todo era muy extraño.

Lo de mi voz de presentadora de noticias viene de mi abuelo. Él falleció —que en paz descanse—, pero le encantaba ver las noticias mientras leía la Biblia. Mi mamá me dejaba con él cuando salía, así que siempre veía las noticias con mi abuelo. Siempre he sido buena imitando cosas, así que sin darme cuenta aprendí a imitar esas voces. No me di cuenta de que podía hacerlo bien hasta que tenía unos 18 años. Lo intenté un día y me vino el recuerdo de verlo con mi abuelo. La gente siempre me dice que sueno “muy correcta”, incluso “muy blanca”, y creo que eso también ayudó a formar mi voz profesional.

En cuanto al evento de Power Slap, fue una locura. Pensé que era falso, como la lucha libre de la WWE. Pero no, de verdad se golpean. Se escucha el golpe, el impacto, el dolor, todo. Fue muy intenso verlo en persona. Tengo hermanos, y soy un poco ruda, así que fue interesante, pero también impactante ver a gente quedar inconsciente solo por una bofetada. Era algo fuerte de presenciar.

Y sobre la WWE… Mi mamá siempre me inscribe en todo. Gracias a eso he podido conocer gente y estar en muchos ambientes diferentes. Ella encontró una audición para la WWE y me dijo que probara. Hice la audición y quedé como finalista, casi entro. Aprendí todos los movimientos, cómo caer correctamente, todo. Pero era demasiado exigente físicamente. Si lo hubiera conseguido, probablemente no habría seguido, porque es demasiado duro para el cuerpo. Además, si quería estar en la WWE tenía que comprometerme completamente, y no podría haber seguido viajando entre Los Ángeles, Nueva Jersey y Nueva York, haciendo lo que realmente amo«.