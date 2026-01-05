Desde el 26 de septiembre de 2024, la celebridad Logan Paul y la modelo Nina Agdal tienen una hija. ¿Cómo está viviendo la Superestrella WWE la paternidad?

► En palabras de Logan Paul

Las redes sociales, más peligrosas que una bomba nuclear

“Las bombas nucleares son lo más peligroso del planeta, pero casi nunca se usan. Son peligrosas en teoría. Las redes sociales, en cambio, se usan todos los días. La enfermedad mental en adolescentes ha aumentado seis veces desde 2013. ¿Qué pasó en 2013? La llegada del smartphone.”

“Este pequeño aparato te roba el alma”

“Este pequeño aparato te roba el alma. Las empresas vienen a por cada segundo de tu vida. Antes la gente quería conquistar tierras; ahora toda la tierra está tomada. Lo único que queda por conquistar es la atención humana. Esa es la nueva tierra.”

Todos somos peones del sistema digital

“Somos peones del sistema. Yo me siento como un peón. Tal vez algunos seamos una torre o un alfil, pero al final seguimos dentro del tablero. Y aun así, todos tenemos que rendir cuentas ante Dios.”

La solución empieza por desconectarse

“Espero que parte de la solución sea simplemente desconectarse. Monitoriza el tiempo, revisa qué hacen tus hijos, con quién están, qué consumen… o directamente mantenlos fuera de las redes sociales. Ese fue el consejo de Jake: no dejarlos entrar.”

El ejemplo de los ‘dumb phones’

“Vi a un grupo de judíos jasídicos con teléfonos básicos y parecían muy felices. Hablaban entre ellos, no podían entrar a redes sociales. Creo que los teléfonos simples van a volver. Estos smartphones apestan, te absorben.”

La disciplina como clave del éxito

“Puedes construir una carrera multimillonaria si tienes disciplina mental. Sin disciplina, estás perdido. La conciencia es el primer paso: darte cuenta de que existe una vida mejor y que tienes que trabajar para llegar a ella.”

Los tres niveles de disciplina humana

“Hay tres niveles: personas sin disciplina que ni siquiera saben que les falta; personas sin disciplina pero conscientes de ello; y el nivel más alto, donde eres consciente y además has hecho el trabajo para cambiar. Ese es el nivel top.”

Crítica a la crianza basada en pantallas

“Muchos padres han confiado de forma perezosa en las pantallas para criar a sus hijos. El niño llora, le pones un iPad y se queda en silencio. Ves a niños de dos años completamente anulados frente a una pantalla, condicionados desde pequeños.”

Cómo planea criar a su hija

“Mi hija va a jugar con crayones, va a usar su imaginación y sus manos. Va a desarrollar habilidades reales, no a inundar su cerebro con contenido sin sentido solo para mantenerla ocupada.”

La doble adicción: padres e hijos

“Lo más triste es que le das el iPad al niño y tú te pones con tu propio teléfono. Ahora tienes a un padre y a un hijo enganchados. Eso está pasando y es terrible. Nos estamos desconectando como sociedad.”

Las redes sociales como la adicción más peligrosa

“He sido adicto a muchas cosas, y esto es lo más adictivo del mundo porque todo el mundo lo hace, es accesible y fácil. Creo que está destruyendo matrimonios, la relación entre padres e hijos, la educación y la creatividad.”

El valor perdido del aburrimiento

“El aburrimiento era el mayor motor creativo que existía. Te aburrías, veías un problema y lo resolvías. Hoy nunca estás aburrido, y eso mata la creatividad.”

Usar el teléfono para aprender, no para perderse

“El teléfono puede usarse para aprender, pero no para quedarse pegado a él. Aprender sobre un lugar en internet nunca será lo mismo que vivirlo. El reto es usar la tecnología sin que ella te use a ti.”