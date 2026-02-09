Este domingo se llevó a cabo el SuperBowl XL, con el encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, que culminó con victoria de los primeros. Si biien el partido generó reacciones divididas, lo que más llamó la atención fue el espectáculo de medio tiempo, en el que Bad Bunny fue el protagonista, cantando íntegramente en español en frente de un gran marco de público, pero que llamó la atención hasta del mismísimo Donald Trump, quien criticó duramente su presentación.

La controversia en torno al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX empezó desde antes de que se lleve a cabo el juego, con una publicación de Jake Paul que exigía un silencio informativo coordinado y cuestionaba la ciudadanía de Bad Bunny, a la vez que vinculaba la actuación con cuestiones políticas. El boxeador instó a la gente para que no vea el espectáculo del boricua.

«Apagar el espectáculo de medio tiempo a propósito. Unámonos y demostrémosle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (lo que equivale a audiencia para ellas). Ustedes son su beneficio. Dense cuenta de que tienen poder. Apaguen este medio tiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso.«

Sin embargo, después de que Jake Paul generara críticas al llamar a boicotear la actuación de Bad Bunny, su hermano Logan Paul se distanció públicamente del boicot y dejó clara su postura en su cuenta de X. La estrella de RAW, quien reside en Puerto Rico, contradijo directamente la forma en que Jake enmarcó la situación y defendió la representación puertorriqueña en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento.

«Quiero a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegra que se les haya dado la oportunidad de mostrar el talento que proviene de la isla«.

Al discrepar públicamente, Logan desvió la atención del boicot en sí y la centró en el significado cultural de la actuación de Bad Bunny, que se centró en la identidad y la visibilidad puertorriqueña y latina durante el Super Bowl. Damian Priest también respondió a la publicación de la estrella de RAW, agradeciéndole por el gesto.

«Es muy amable de tu parte decirlo. Tienes una plataforma que realmente puede significar algo para muchos. Gracias.»