Conor McGregor revela que está negociando para verse las caras con Logan Paul en un combate de boxeo de exhibición. La celebridad de internet y Superestrella de WWE todavía no ha compartido ningún detalle al respecto. Nada es oficial, de momento. Pero las palabras de la megaestrella de la UFC las podemos leer a continuación.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024