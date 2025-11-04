Logan Paul y Bron Breakker quiren el campeonato de CM Punk

El nuevo Campeón Mundial Peso Completo, CM Punk, apareció ante una eufórica afición para celebrar su victoria sobre Jey Uso en Saturday Night’s Main Event.

El monarca aseguró que este reinado representa su esfuerzo y dedicación, dejando claro que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera en el vestidor. Entre los nombres que mencionó como posibles rivales se encontraban AJ Styles, Dominik Mysterio, JD McDonagh y John Cena, a quien incluso retó a una última batalla.

El ambiente cambió drásticamente cuando sonó la música de Logan Paul, quien se proclamó como primer aspirante al título. Sin embargo, Paul Heyman interrumpió la escena junto a Bronson Reed y Bron Breakker, autodenominando a sus representados como los verdaderos campeones sin corona.

► Momentos claves

La tensión estalló cuando Heyman proclamó que sus hombres merecían la primera oportunidad, lo que enfureció a Logan Paul, quien los llamó lentos y pesados. Breakker respondió insultando a Logan y exigiendo que abandonaran el ring.

La confrontación derivó en un ataque conjunto de Breakker y Reed sobre Punk y Paul. Aunque Logan pensó en marcharse, regresó brevemente antes de ser derribado por los poderosos de Heyman. Punk finalmente se repuso y tomó una silla para repeler a sus rivales.

► ¿Qué pasará ahora con el reinado de CM Punk?

Con CM Punk en la cima como Campeón Mundial Peso Completo, la escena titular de WWE se ha encendido. Bronson Reed y Bron Breakker parecen listos para tomar la delantera bajo la tutela de Paul Heyman, mientras Logan Paul no parece dispuesto a quedarse fuera de la conversación. Todo apunta a que Punk deberá defender su campeonato ante múltiples amenazas en las próximas semanas.