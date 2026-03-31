Logan Paul y Austin Theory nuevos Campeones Mundiales de Parejas

Los Campeonatos Mundiales de Parejas en mannos de The Usos estuvieron en juego en una lucha callejera, donde enfrentaron a The Vision, equipo conformado por Austin Theory y Logan Paul, en un combate donde no había reglas y todo estaba permitido.

Desde el inicio, el combate se desarrolló con intensidad, con ambos equipos apostando por la violencia y el trabajo en conjunto para imponer condiciones. La estipulación rápidamente se hizo presente, convirtiendo el ring y sus alrededores en un escenario caótico.

Los campeones tomaron la delantera en los primeros instantes, combinándose para derribar a sus rivales y castigarlos dentro y fuera del ring. Sin embargo, Theory cambió el rumbo al introducir un palo de kendo, dando paso a un intercambio constante de castigo con objetos.

El uso de cubos de basura y palos de kendo marcó el ritmo del combate, con ambos equipos repartiéndose castigo. The Usos lograron reaccionar con superkicks, recuperando el control momentáneamente y encendiendo al público.

La lucha alcanzó un punto crítico cuando los campeones colocaron una mesa en el centro del ring. Jimmy y Jey aplicaron un superplex sobre Theory que atravesó la estructura, en uno de los momentos más impactantes del combate.

La intervención externa terminó siendo determinante. LA Knight intentó evitar que Logan utilizara un puño americano, pero la presencia de iShowSpeed derivó en un giro inesperado que permitió a Paul hacerse con el arma, pues accidentalmente el influencer golpeó a LA Knight con este artefacto quedando fuera de acción.

► Momentos claves

El final llegó cuando Logan Paul conectó un derechazo con el puño americano sobre Jimmy Uso, dejándolo vulnerable. Austin Theory aprovechó la situación para cubrirlo y conseguir la cuenta de tres, sellando así la victoria y el cambio de campeones.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Austin Theory y Logan Paul se convierten en nuevos Campeones Mundiales por Parejas en medio de la polémica. Por su parte, The Usos quedaron bastante desconsertados, pero una revancha podría llegar en WrestleMania.