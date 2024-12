Logan Paul: «¿WWE WrestleMania 41? Estoy retirado»

Logan Paul no ha vuelto a ser visto en la WWE desde que perdiera el Campeonato de Estados Unidos contra LA Knight en SummerSlam; «The Megastar» lo perdió a su vez a manos de Shinsuke Nakamura en Survivor Series. La única novedad que ha habido sobre su regreso, más allá de su intención de enfrentar a Jacob Fatu, ha sido que la compañía tendría interés en que se viera las caras con el legendario Mike Tyson en WrestleMania 41.

► Un padre retirado

No obstante, una nueva actualización indica que no solo ese combate no podría darse sino que tampoco cualquier otro ya que «The Maverick» no estaría en el evento premium más grande de 2025 (ni volvería a luchar). Durante un reciente episodio de IMPAULSIVE, le preguntaron al ex campeón si llegará a tiempo para entonces, a lo que él contestó de la siguiente manera:

«Hermano, estoy retirado. Soy padre. [Mike Majlak dice que se tomará un tiempo libre]. Soy papá».

Claramente, Logan solo está bromeando. Así que veremos qué novedades tenemos próximamente sobre él. Ya no del próximo WrestleMania ya que sería casi una sorpresa que no estuviera presente en el debut de WWE en Netflix o en Royal Rumble.

► WWE Saturday Nigh’t Main Event

Todavía no está completo ya que se espera que se anuncien más combates, pero veamos el cartel de luchas del siguiente PLE de WWE, Saturday Nigh’t Main Event, que se realizará el sábado 14 de diciembre en el estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York, Estados Unidos.

