Logan Paul volvió a noquear a Seth Rollins rumbo a WrestleMania

Logan Paul llegó para hacer un segmento en WWE para hablar de su lucha en WrestleMania y hacerse odiar por la afición.

Y esto lo hizo bastante bien, metiéndose con la afición. Además, pese a reconocer que Seth Rollins era un buen luchador, pero aseguró que lo iba a derrotar y además; además, se burló de él repitiendo una y otra vez el video donde noqueaba a “Freakin”.

El micrófono empezó a fallar y se descubrió que Seth Rollins era el responsable y después, el mismo luchador se dirigió al ring.

Seth parecía que iba a decirle “sus verdades” al youtuber, pero en lugar de eso se lanzó contra él a punta golpes, hasta dejarlo malherido, pero después de realizar un vuelo fallido, Logan volvió a conectarle un derechazo a Rollins para dejarlo noqueado una vez más.

Seth "Freakin" Rollins just got knocked the 🤡 out by @LoganPaul on #ImpaulsiveTV! 😲

Will @WWERollins be ready for their highly-anticipated clash at #WrestleMania in just 12 nights?!#WWERaw pic.twitter.com/iEzKyUQuhV

— WWE (@WWE) March 21, 2023