Logan Paul vio venir el cambio a rudo de John Cena

El final de Elimination Chamber 2025 ha sido lo más impactante y comentado de los últimos tiempos, ya que se dio el cambio a rudo de John Cena por primera vez en sus 23 años de carrera, estableciendo un nuevo récord Guiness en el proceso, por haber permanecido 23 años dentro del bando bueno. Este momento generó gran impacto en el Universo WWE, quienes ahora verán la construcción hacia WrestleMania 41 de un modo completamente diferente.

► John Cena sorprendió a todos, menos a Logan Paul

Durante su último vlog, Logan Paul reflexionó sobre el evento y el cambio de bando de Cena, momentos después de que este se apuntara la victoria en el reciente Elimination Chamber. La celebridad reconoció que esto no lo tomó por sorpresa ya que, según él, vio que esto se avecinaba hace semanas e incluso señaló una vieja miniatura de un vlog para demostrarlo.

«Qué cambio de bando más loco, hombre. Justo cuando crees que conoces a alguien. De hecho, predije esto y la gente me ridiculizó por ello.«

“Leí lo que estaba por venir. Y adivina qué, estaba en lo cierto”.

“Va a ser muy bueno. Me encanta Cena rudo. Ser rudoes una locura. Porque ser un buen tipo no es realista. Todos ustedes, hijos de pu**, que se pavonean como si fueran perfectos, no lo son”.

Logan Paul habia hablado mal de Cena incluso antes de que sucediera el combate en Elimination Chamber por haberse saltado el episodio de SmackDown la noche anterior, mientras que el resto de los participantes (incluído él) estaban allí creando expectación para el combate.

“Estos luchadores famosos vienen y creen que pueden simplemente aprovecharse de la buena voluntad de los que trabajan a tiempo completo. Como, hermano, estamos aquí semana tras semana trabajando duro para construir esta empresa, y tipos como John Cena creen que pueden simplemente no presentarse a trabajar. Sé un tipo profesional, como el resto de nosotros”.