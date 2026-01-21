Logan Paul: «Espero que Vince McMahon vuelva a WWE»

El siempre polémico creador de contenido, Superestrella WWE y empresario Logan Paul habla de WWE, Vince McMahon y John Cena. A continuación, descubrimos sus declaraciones más interesantes provenientes de un clip que él mismo ha publicado en su canal de YouTube dedicado a clips de sus entrevistas en el canal principal; en concreto, este pertenece a cuando habló recientemente con el rapero Lil Yachty.

► En palabras de Logan Paul

El último combate de John Cena

“Lloré. Sí, lloré. Estaba en un avión desde Dubái. No quería llorar, pero lo hice. Salió. Fue realmente triste al final. Ojalá no se hubiera rendido. Aunque me encanta Gunther. No lo vi venir. Me gusta su estilo en el ring, es un gangster. Sí, me decepcionó un poco el combate, pero bueno… es mayor, así que no esperaba que fuera como el super Cena. Pero sí, ojalá no se hubiera rendido así. No me habría molestado si hubiera sido un poco más sangriento, ver su cara ensangrentada, intentar algo loco con una lesión o un brazo roto, dejarlo todo en el ring. Me gustó su expresión cuando lo estaban estrangulando. Ese meme… como el perro sentado mientras la casa se quema, está en paz con lo que pasa.”

Opinión sobre Vince McMahon

“Sí, definitivamente será incluido en el Salón de la Fama. También tengo la sensación de que volverá. Espero que sí. Creo que tendría una reacción increíble del público. Pensé que John iba a vencer a todos y luego Vince saldría… eso habría sido increíble.”

Sobre el futuro de la WWE

“Ahora, con un tipo como John fuera, siento que esta compañía puede alcanzar su máximo potencial. Tipos como yo, con mi visión y Paul Heyman liderando ideas creativas. Pero quiero dejar claro que mi favorito es Seth Rollins. ¿Por qué? Porque me gustan las personas que hablan claro.”