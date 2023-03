Todavía es muy joven pero siéndolo mucho más Logan Paul ya estaba entretenimiento a millones de personas en Internet a través de sus videos en YouTube o publicaciones en redes sociales. Ganándose el cariño de muchos al mismo tiempo que se ganaba el odio de otros tantos. Haciendo muchas cosas bien pero también muchas mal. Con los años emprendió negocios, se metió en el boxeo, inició una carrera como Superestrella de la WWE, y parece que todo lo negativo ha ido también quedando atrás.

> La vida de Logan Paul

Maverick estuvo reflexionando sobre su vida hasta ahora recientemente mientras hablaba con Kevin Hart en Cold as Balls. Siendo sincero acerca de de las buenas y malas decisiones que tomó, asegurando que necesita a veces que la vida lo golpée en las bolas para aprender. No concreta sobre nada, por lo que realmente no es un análisis, pero sí valora su presente y su pasado. Obviamente, en 2023 vemos a un Logan Paul muy distinto, como notarán especialmente quienes lo han seguido hasta ahora.

“He crecido frente al mundo. Mis fracasos y mis éxitos están todos online. Esán para que todo el mundo los vea. Así que tengo que vivir con las cosas que hago. Me han humillado muchas veces. Creo que eso jugóun papel con el autoestima que tengo, siento que tengo algo que demostrar.

“Necesito que la vida me golpee a veces de maneras realmente drásticas. Creo que soy tan terco. Como dijiste, mi convicción en mí mismo se infla a un nivel en el que necesito que la vida me golpee en la p*ta p*lla.

“No puedo decir lo mismo de mí [sobre que nunca lo golpearon en sus partes íntimas]. Como dije, la vida me golpeó ahí tantas veces. He aprendido mucho y ahora estoy en un buen lugar“.

