Logan Paul tiene su siguiente objetivo: Seth Rollins

Logan Paul apareció de manera sorpresiva en el Royal Rumble varonil luego de haberse lesionado en Crown Jewel, sorprendiendo a todos en el evento al ingresar en el turno número 29, obteniendo un gran recibimiento por parte del Universo WWE. No estuvo mucho tiempo, pero no pasó desapercibido en el evento, puesto que eliminó a Seth “Freakin” Rollins y también logró junto a Ricochet una maniobra espectacular donde ambos chocaron el aire, y de la que todo el mundo está hablando hoy en día. a pesar de que no pensaba que iba a tener éxito.

► Logan Paul le recuerda a Seth Rollins su eliminación en Royal Rumble

Luego de los eventos del Royal Rumble, y considerando que en el reciente Monday Night Raw, Seth Rollins permaneció callado y sin respuesta cuando se le preguntó sobre la elminación que sufrío a manos de Logan Paul en el reciente evento premium, es posible que WWE ya esté delineando un combate entre ambos para WrestleMania 39.

Para abonar un poco más a esta rivalidad, Logan Paul envió recientemente un mensaje de cuatro palabras a Seth Rollins vía Twitter con un video de él eliminándolo en Royal Rumble. El Visionario todavía no ha respondido a esta aparente provocación.

“Mira a este tipo, Seth Rollins”

En Royal Rumble Logan Paul apenas tuvo su cuarta aparición en un ring de WWE y cada vez logra destacarse más. En Crown Jewel fue el retador de Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE en una lucha donde lo llevó al límite al Jefe Tribal, quien eventualmente terminó en el lado vencedor. Nadie puede negar de que, a pesar de no ser un luchador nato, ha ido de menos a más en sus presentaciones en un ring de WWE, y se espera que una eventual lucha contra Seth Rollins pueda robarse la noche.