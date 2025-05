Logan Paul tiene detractores tras bastidores

A inicios del mes de mayo, WWE despidió a varias Superestrellas, tanto de NXT como del elenco principal, y muchos fans se sorprendieron por la cantidad de despidos, en especial los de Braun Strowman y Dakota Kai, quienes ya estaban consolidados y tuvieron cierta regularidad en televisión durante este año. Sin embargo, algunos fanáticos estaban molestos por el hecho de que Logan Paul no estaba en ese listado, y el ex Campeón de los Estados Unidos alegó que «WWE no podía despedir a un futuro Campeón Mundial».

► Logan Paul se dirige a sus compañeros

Logan Paul sabe que es un personaje odiado, no solo dentro del ring, sino también fuera del mismo y tras bastidores. En su reciente vlog, la celebridad le dejó un mensaje para las estrellas de la WWE que tienen problemas con su posición en la empresa:

«Entiendo que algunos de mis compañeros no están contentos con que consiga estas fotos tan rápido en mi carrera. Permítanme explicárselo.

En su ingenuidad, ¿creen que estoy aquí porque me hago viral? Ves las cifras y piensas que por eso estoy aquí. No. La razón por la que estoy aquí, la razón por la que recibo estas oportunidades tan temprano en mi carrera es a) porque soy fantástico, pero b) porque llevo una década consiguiendo esas impresiones.

Y con esas impresiones viene una audiencia, una base de fans, una audiencia. Por eso estoy aquí. Porque la gente ve lo que hago. Les importa lo que hago. Ya sea que estén en mi equipo, quieran que gane o esperen mi fracaso, no importa, me están viendo, y esa es la clave: la atención.

Así que mi pregunta sería, para quienes tienen problemas con mi posición en la WWE: ¿quién los está viendo?«

El ex Campeón de los Estados Unidos sabe que el odio que sienten hacia él es parte de un show, y simplemente ha decidido hacerles el juego, sin que esa situación le preocupe sobremanera. Trabaja a su ritmo y ha conseguido ganar mucha más notoriedad ahora que forma parte del elenco de WWE.