Logan Paul se une a The Vision va a War Games contra CM Punk

Durante WWE RAW en Boston, CM Punk hizo su entrada entre una enorme ovación para dirigirse a los fans y criticar a Logan Paul. El Campeón Mundial Peso Pesado aseguró que no pensaba esperar más para vengarse del derechazo recibido la semana pasada y advirtió que no lo haría por su título, porque eso sería darle exactamente lo que “The Maverick” busca.

Logan apareció en la rampa para responder, burlándose del enojo de Punk y asegurando que todo fue una jugada estratégica. Según él, no teme ser noqueado —ya lo ha sido por Floyd Mayweather— y reveló que, tras su golpe de realidad con el Tsunami de Bronson Reed, comprendió su lugar y ahora tiene una nueva “visión”.

En ese momento, Paul Heyman, Bron Breakker y Reed salieron para unirse a Logan Paul, confirmando así su incorporación oficial a The Vision. Logan atacó verbalmente a Punk, calificándolo de traidor y asegurando que ni siquiera sería querido si se llamara AJ Lee. Punk respondió que su esposa lo derrotaría fácilmente si estuviera allí, y lo retó a subir al ring.

► Momento clave del enfrentamiento entre The Vision y CM Punk

La tensión creció hasta que Jey Uso acudió al cuadrilátero para respaldar a Punk, seguido de Cody Rhodes. La confrontación estalló y Punk y sus ahora aliados se unieron para limpiar el ring y hacer retroceder a The Vision, que terminó retirándose hacia backstage mientras el público celebraba la unión de CM Punk, Jey Uso y Cody Rhodes frente a la nueva y peligrosa alianza de Logan Paul.

►¿Qué pasará ahora entre CM Punk y The Vision?

Tras el combate, Punk y sus aliados exigieron un combate con The Visión y Adam Pearce, junto a Willian Regal confirmaron que se enfrentarán en War Games, aunque no confirmaron si tendrán más aliados y rivales.