Logan Paul se robó la Yesca de Mr. Iguana

Durante el SummerSlam 2025, Logan Paul publicó un video sobre su participación en la función, donde junto a Drew McIntyre vencieron a Randy Orton y Jelly Roll en el mismo un instante robó todas las miradas: su encuentro con Mr. Iguana.

En las imágenes, compartidas en sus redes sociales, se observa cómo Paul se acerca tras bastidores al carismático luchador mexicano integrante de Lucha Libre AAA, intercambiando palabras y mostrando interés por su inseparable iguana de peluche, “La Yesca”. Tras bromear sobre ella, el estadounidense no duda en tomarla y salir corriendo entre risas, dejando a un desconcertado Mr. Iguana detrás.

Este momento, que rápidamente se volvió viral, ha sido visto millones de veces en TikTok, Facebook, Instagram y X (Twitter), generando reacciones tanto de fanáticos mexicanos como internacionales.

Esta acción no ha generado más comentarios en redes, por lo que pese a las actitudes de Logan Paul, todo parece indicar que se trató de una broma que no irá más allá.

► Del ring mexicano a la vitrina global

El episodio se suma al impulso que vive Mr. Iguana desde que debutó en SmackDown la semana previa a SummerSlam, luchando junto a Psycho Clown contra Los Garza por el Campeonato de Parejas AAA. Desde la adquisición de AAA por parte de WWE, varios talentos mexicanos han dado el salto internacional, y el caso de Mr. Iguana es uno de los más llamativos.