Logan Paul se disculpó con Steve Austin

Steve Austin rechazó una oferta de un millón de dólares para usar un disfraz de botella de PRIME en WrestleMania y el miembro del Salón de la Fama WWE dejó claro que no estaba del todo contento con la oferta hecha por Logan Paul.

► Steve Austin rechazó oferta de un millón de dólares

Durante un vlog en su canal de YouTube, Logan Paul le dejó un mensaje a Steve Austin mientras se dirigía a un póster de este en un camión de producción de la WWE, disculpándose por la oferta que le realizó. Dijo que tenía resaca después de una noche loca en Las Vegas y que habló demasiado en su podcast, y admitió que a menudo dice cosas que no debería porque es un bocazas y tiene una plataforma. Le dijo a Steve Austin que lo sentía y que esperaba no haber arruinado su relación, y también dijo que todavía quiere trabajar con él algún día, mientras comprendía el motivo por el cual no aceptó su oferta de un millón de dólares.

«Sr. Cold, aprovecho para disculparme. No quise revelar ninguna conversación privada de negocios. Tenía resaca. Tuve una noche loca en Las Vegas. Estaba en mi podcast. A veces hablo demasiado. De hecho, la mayoría de las veces hablo demasiado, Steve. Soy un bocazas y tengo una plataforma para decir un montón de mierdas, y dije un montón de mierdas. Lo siento, Steve. Espero no haber arruinado nuestra relación. Espero que podamos trabajar juntos en el futuro.»

«Por cierto, entiendo perfectamente por qué no aceptaste el millón de dólares para entrar en la botella Prime. No es lo tuyo. Sabemos que fue arriesgado. Eres una leyenda. Y fallas el 100% de los tiros que no tomas, Steve. Así que lo intentamos, pero esta vez no funcionó. Espero verte en el futuro. Espero que no estés enojado conmigo, Sr. Frío.»

El miembro del Salón de la Fama WWE dijo que no pretendía faltarle el respeto a Logan ni a PRIME, simplemente no era lo adecuado para él. También dijo que vestirse como una botella de PRIME no es algo que haría, aunque igual le dio crédito a Logan Paul por su esfuerzo.

«Si dijo eso, no lo voy a llamar mentiroso. Solo pensé que era un asunto personal, pero como ya está por ahí, sí, lo rechacé. Estoy en el negocio de la cerveza, vendo cerveza Broken Skull. No sé nada de su producto, ni de sus ingredientes, ni si es bueno o malo, ni nada. Simplemente no era lo mío. Así que, ya sabes, lo rechacé porque no me interesaba. Sin ánimo de ofenderlo ni a él ni a su producto.

No, hombre, ese no es mi truco. Le va muy bien —obviamente se está esforzando, y más le vale—, pero no le sentaba bien a Steve Austin.»