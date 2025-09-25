Logan Paul se compró una nueva mansión

Cuando Logan Paul no está en WWE, se centra en sus otras actividades, algunas de las cuales las documenta en su vlog para compartirla con sus fanáticos. Recientemente se acabó de comprar una mansión valorada en 32 millones y medio de dólares.

► Nueva mansión de Logan Paul costó más de 32 millones de dólares

El reconocido YouTuber convertido en superestrella de la WWE afirmó en su reciente vlog que la compra de su nueva masión aún no le ha convencido del todo. En el video, el ex Campeón de los Estados Unidos mostró su nueva adquisición y reveló que pasó más de un año buscando casa antes de decidirse por esta enorme propiedad. Admitió que cuando vio la propiedad por primera vez, el tamaño y el precio lo hicieron dudar, pero no tardó mucho en saber que era la indicada y que experimentó una sensación diferente respecto a la compra de su anterior casa.

«Llevo como un año mirando casas aquí. He visto muchísimas. Cuando entré en esta, pensé: «Dios mío, esto probablemente es demasiado, pero es tan bonita». Al principio ni siquiera quería enseñársela a Nina porque sabía que le encantaría, y además es carísima, como 32,5 millones de dólares. Pero pensé: «¿Sabes qué? Esto es una pasada». ¡Caramba! Tengo un jardín, un jardín enorme y una casa enorme. ¡Mira la casa! ¡Es una locura!».»

«Cuando finalmente cerré la compra de esta casa, no había ambiente. Estaba en la oficina de un abogado, en un lugar donde nunca había estado. No estaba ninguno de mis amigos. Solo estaba yo, rodeado de abogados y agentes que no se preocupaban por mí. ¡Ah, sí, me sentí como un depredador!»

«¿Ahora? Esto no se siente como un depredador en absoluto. Cariño, esto es una locura. Tranquilo. Oye, ¿miraste todos estos documentos? ¿Todo bien? Estoy bien. De acuerdo, de acuerdo».

«Me siento un poco como si estuviera en una firma de autógrafos. Encontré la canción perfecta para esto cuando llegue el momento. Acabo de comprarme una casa. Esa fue una de las razones por las que la compré. Tengo una casa, tengo una casa. Simplemente no lo entiendo. Me cuesta procesarlo. Tengo una familia completa y una casa. El comienzo de un nuevo capítulo. Sí, definitivamente estoy en mi mejor momento.»

«Sin sonar presumido, esta no era una casa súper barata, ni hablar. Mi hermano y yo pensamos así, pero nos gusta ponernos en situaciones que nos obliguen a trabajar más duro«.

Jake Paul también apareció en el último video de Logan Paul, quien se compra su nueva mansión pocas semanas después de vender su propiedad de 14 millones de dólares en Puerto Rico.