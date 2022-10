Logan Paul revela su principal falla como Superestrella WWE

La Superestrella WWE y popular YouTuber y miembro del mundo del entretenimiento, Logan Paul, concedió recientemente una entrevista a Ryan Satin de WWE on FOX y allí habló acerca de cómo ha sido todo el proceso con el que se está preparando para uno de los duelos más difíciles de su carrera, el cual tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, cuando intente quitarle el Campeonato Universal Indisputable WWE a Roman Reigns en un combate desde Riad, Arabia Saudita, durante el evento premium Crown Jewel 2022.

Satin le preguntó a Logan cómo se ha venido preparando, y este luego sorprendió al admitir que aunque está entrenando muchos aspectos, siente que está deficiente en su nivel a la hora de dar promos y hablar ante el micrófono. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Logan Paul entrena con todo para su lucha ante Roman Reigns

«Estoy haciendo muchos abdominales. Necesito llegar con mi paquete de seis. A nadie le gusta una Superestrella WWE sin un six-pack en su abdomen. Estoy subiendo mucho al ring. WWE fue lo suficientemente amable como para enviarme un ring a Puerto Rico, en donde vivo, para que pudiera entrenar.

«Al final del día, el dominio del ring y la comodidad sobre el cuadrilátero son lo más importante. Estoy descubriendo que entre más practique los golpes, las caídas, rebotar en las cuerdas, mis volteretas, mejor. La práctica hace la perfección y me estoy volviendo mucho mejor.

«Puedo sentirlo, todos los días que subo al ring y practico, me estoy volviendo un poco mejor. El aspecto físico, de luchador, lo veo fácil. Viene fácil para mí. Verdaderamente, en lo que necesito trabajar es en mis habilidades con el micrófono. No me siento cómodo hablando ante el micrófono.

«Por ejemplo, en el Madison Square Garden, show con 18 mil personas mirándote, todas interrumpiéndote mientras hablas en vivo y tratas de contar una historia. Eso es algo muy difícil. Hacer promos en WWE es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer.

«Y tengo mucho respeto por las Superestrellas que van allí todos los lunes y viernes y recitan estas cosas a la perfección. Simplemente, no estoy a ese nivel todavía. Pero, a nivel físico, de golpes, de maniobras, de estado físico, ¡vamos! Estoy muy bien».